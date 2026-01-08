হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হয়েছে: ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী

জবি প্রতিনিধি‎

ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে পরাজয়ের পর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব। আজ ‎বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।

‎ফেসবুক পোস্টে রাকিব বলেন, ‘একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রার্থী হিসেবে আমি হেরে গেলেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জগন্নাথেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, এটাই আমার গর্ব।’

ছাত্রদলের ভিপিপ্রার্থী রাকিব আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের স্বার্থে কাজ করা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। নির্বাচনে জয়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।’

‎উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত জকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল থেকে ৫ হাজার ৫৫৮ ভোট পেয়ে ভিপি নির্বাচিত হন রিয়াজুল ইসলাম। অন্যদিকে, ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী এ কে এম রাকিব প্রাপ্ত ৪ হাজার ৬৮৮ ভোট।

‎প্রসঙ্গত, জকসুতে ২১ পদের মধ্যে ভিপি, জিএস, এজিএস পদসহ ১৬টি পদে জয়লাভ করেছেন শিবির। এছাড়া ছাত্রদল ৪টি ও স্বতন্ত্র ১ পদে জয় পেয়েছে।

সম্পর্কিত

জকসুতে হাদির ইনকিলাব মঞ্চের ২ প্রার্থীর জয়

জকসুতে ভিপি, জিএস ও এজিএস হলেন শিবির-সমর্থিত প্রার্থীরা

২৮ কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

জকসু নির্বাচন: সংগীত বিভাগে শিবিরের জিএস ও এজিএস পেল শূন্য, ভিপি ৪ ভোট

জকসুর ১৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপির লড়াইয়ে রাকিব-রিয়াজুলের ব্যবধান ২৫ ভোটের

জকসুর ৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপি পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ‎

জকসু নির্বাচন: ৬ কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

জকসু নির্বাচন: পাল্টাপাল্টি অভিযোগের পর ভোট গণনায় জট

জকসু নির্বাচন: ওএমআর মেশিনে ত্রুটি, ভোট গণনা স্থগিত

জকসু নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৬৫ শতাংশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা