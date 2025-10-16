রাকসু নির্বাচন: ভোট গ্রহণ শেষ, গণনার প্রস্তুতি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। বিকেল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর এখন চলছে ফল গণনার প্রস্তুতি। সব কেন্দ্র থেকে ব্যালট আসার পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গণনা শুরু হবে।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাঁরা ভোটকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে লাইনে ছিলেন, তাঁরা সবাই ৪টার পরেও ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।
ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে মাইকিং করে ভোটারদের লাইনে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়। এরপর গেট বন্ধ করে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গণনার জন্য ব্যালট বাক্সগুলো কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়। এই নির্বাচনে কত শতাংশ ভোট পড়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেননি কমিশনের সদস্যরা।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ১৭টি কেন্দ্রের ফলাফল গণনা হবে। পুরো ফলাফল প্রস্তুত হতে ১৭ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। সে ক্ষেত্রে শুক্রবারের আগে ফল ঘোষণার সম্ভাবনা নেই।
নির্বাচন কমিশনার মোস্তফা কামাল আকন্দ জানান, ভোট গণনা সম্পন্ন হবে ছয়টি অপটিক্যাল মার্ক রিকগনিশন (ওএমআর) মেশিনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্থানে এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি ফল প্রদর্শন করা হবে। সবশেষে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে কেন্দ্রভিত্তিক চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হবে।