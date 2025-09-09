এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর: সাদিক কায়েম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল মনোনীত সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী সাদিক কায়েম বলেছেন, ‘এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর রয়েছে।’ আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কার্জন হল চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এ মন্তব্য করেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘সকাল থেকে কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে দেখেছি। সবকিছু স্বাভাবিক ও সুন্দর। শেষ পর্যন্ত যদি সুষ্ঠু ভোট হয়, তাহলে আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। শিক্ষার্থীরাও উৎসাহ নিয়ে ভোট দিচ্ছেন। এ ধারা বজায় থাকলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিরপেক্ষ ফলাফল আসবে।’
এবারের নির্বাচনে শিবিরের প্যানেলে দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থী, আপ বাংলাদেশ এবং ইনকিলাব মঞ্চের প্রতিনিধিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
ডাকসু নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলছে। বিকেল ৪টার মধ্যে কেন্দ্রে লাইনে থাকা শিক্ষার্থীরাও ভোট দিতে পারবেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদের মোট ৪১ জন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। ভোট দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা ১০ মিনিট করে সময় পাবেন।
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে গতকাল সোমবার রাত ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রবেশপথ বন্ধ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি পয়েন্টে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এ অবস্থা টানা ৩৪ ঘণ্টা চলবে, যা আগামী বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।