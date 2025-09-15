হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

চাকসু নির্বাচন: বিচ্ছিন্নভাবে মনোনয়নপত্র নিয়েছে ছাত্রদল, প্যানেল ঘোষণা কাল

চবি প্রতিনিধি 

মনোনয়ন ফরম নিচ্ছেন ছাত্রদলের এক নেতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিনে বিচ্ছিন্নভাবে মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন শাখা ছাত্রদল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণপ্রত্যাশীরা। আগামীকাল মঙ্গলবার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছিরের উপস্থিতিতে প্যানেল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। এ ছাড়া অন্যান্য সংগঠনের শীর্ষ নেতারাও জানিয়েছেন, আগামীকাল তাঁরাও প্যানেল ঘোষণা করবেন।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চাকসু ভবনে নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম নেন শাখা ছাত্রদলের নেতারা। ডাকসু ও জাকসুর মতো চাকসুতেও একক প্যানেল করা হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। ইতিমধ্যে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদসহ অন্যান্য প্রায় সব পদেই প্রার্থী নিশ্চিত হয়েছে। সহসভাপতি পদপ্রত্যাশী শাখা ছাত্রদল নেতা মো. শাফায়াত বলেন, ‘কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী আজকে নিজেদের মতো মনোনয়ন নিয়েছি। আগামীকাল আমাদের প্যানেল ঘোষণা করা হবে।’

অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল গঠনে তোড়জোড় শুরু করেছে ছাত্রশিবির, ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র অধিকার পরিষদসহ অন্যান্য ছাত্রসংগঠন। এর মধ্যে ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’ নামে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ও ‘চাকসু ফর র‍্যাপিড চেঞ্জ’ নামে প্যানেল ঘোষণার কথা জানিয়েছে ছাত্র অধিকার পরিষদ।

ছাত্র অধিকার পরিষদের চবি শাখার সদস্যসচিব রোমান রহমান বলেন, ‘আমরা দুটি বড় ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল ও শিবিরের সঙ্গে কথা বলছি, তারা যদি আমাদের প্রাপ্ত সম্মান দেখায়, আমরা তাদের সঙ্গে নির্বাচনে যেতে রাজি আছি। তাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি আমরা নিজেরাও ইনক্লুসিভ প্যানেল গঠনের জন্য ক্যাম্পাসের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রভাগের সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলছি। আগামীকাল আমরা মনোনয়ন নেওয়ার চিন্তা করেছি।’

গতকাল রোববার মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন কেন্দ্রীয় সংসদে ২৬ ও হল সংসদে দুজন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। আজ এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংসদে ৯১ জন ও ছেলেদের হলে ২৬ এবং মেয়েদের হলে ২৬টি মনোনয়নপত্র বিতরণ হয়েছে বলে জানিয়েছে চাকসু নির্বাচন কমিশন।

এবারের নির্বাচনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের বাইরেও এমফিল ও পিএইচডির শিক্ষার্থীরাও প্রার্থী হতে পারবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) মতো ওএমআর পদ্ধতিতেই ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা।

তফসিল অনুযায়ী, গতকাল থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়ন ফরম বিতরণ, যা চলবে আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত। ১৭ সেপ্টেম্বর শুধু মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পারবেন প্রার্থীরা। ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। পরে ২৫ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে।

