জার্মানির বনে ড্যাফোডিলের আবু নওফেল সাজিদ

What is noted, Can’t be rotted— যদি ক্ল্যাসিক্যাল ফিলোসোফি থেকে চিন্তা করি তাহলে বোধ হয় কথাটি জীবন এবং সময়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। জীবনের মূল্যবোধ সময়ভেদে নানারকম। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই হয়তো রবার্ট জে অপেন হেইমার বলেছেন, ‘Few people Laughed, Few people cried and Most of them are Silent’। গল্পের অবস্থানও তেমন সময়ের সঙ্গে একটি পরিবর্তিত রূপের, যা জীবনকে নতুন এক ডাইমেনশনে নিয়ে এসেছে।