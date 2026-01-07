জকসু নির্বাচন: ৬ কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ছয়টি বিভাগের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। এসব বিভাগের কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএসসহ অধিকাংশ পদে এগিয়ে রয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেল।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, লোকপ্রশাসন বিভাগ ও ফার্মেসি বিভাগের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এরপর ঘোষণা করা হয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগে।
ভিপি পদে ছয়টি কেন্দ্রের পাঁচটিতে এগিয়ে আছেন শিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেলের রিয়াজুল ইসলাম। ৬টি কেন্দ্র মিলিয়ে তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৫৮৫। নিকটপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল ও অধিকার-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের এ কে এম রাকিব ৫২৭ ভোট পেয়েছেন।
জিএস পদে ছয়টি কেন্দ্রেই এগিয়ে আছেন শিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেলের আব্দুল আলিম আরিফ। তিনি পেয়েছেন ৫৭৭ ভোট। আর ছাত্রদল ও অধিকার-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের খাদিজাতুল কুবরা পেয়েছেন ২৭৭ ভোট।
এজিএস পদেও এগিয়ে আছেন শিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেলের মাসুদ রানা। তিনি পেয়েছেন ৫৫৫ ভোট। ছাত্রদল ও অধিকার-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের বি এম আতিকুর রহমান তানজিল পেয়েছেন ৪৭২ ভোট।
ভোট গণনার যন্ত্রে ত্রুটির কারণে গতকাল সন্ধ্যা ৬টায় ভোট গণনা শুরু হওয়ার পরপরই স্থগিত হয়ে যায়। প্রায় ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর পুনরায় মধ্যরাতে ভোট গণনা শুরু হয়।