ইউআইইউতে স্তন ক্যানসার সচেতনতা-বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (ইউআইইউ) স্তন ক্যানসার সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘ফ্রম আওয়ার টু এমপাওয়ার’ শীর্ষক একটি সেমিনার এবং ইউআইইউ পরিবারের জন্য এআইভিত্তিক প্রিভেন্টিভ ও প্রাইমারি হেলথকেয়ার প্ল্যাটফর্ম ‘সুস্বাস্থ্য’ বিষয়ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর ইউআইইউ ক্যাম্পাসে এ আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি হাসপাতাল ও ওয়েলফেয়ার হোমের পরিচালক এবং অনকোলজি ক্লাবের সভাপতি সিনিয়র ক্যানসার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. এম এ হাই। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনকোপ্লাস্টিক ব্রেস্ট সার্জন আলী নাফিসা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুস্তাক ইবনে আইয়ুব।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইইউর সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. শামীমা আক্তার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউআইইউর রেজিস্ট্রার ডা. মো. জুলফিকার রহমান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইউআইইউর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের প্রধান ড. এস এম রফিকুল ইসলাম।
সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিটিকে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। যার মাধ্যমে একদিকে সবার মাঝে প্রাথমিক ও পর্যায়ক্রমিক স্ক্রিনিংয়ের সচেতনতা বাড়বে এবং অন্যদিকে তাদের সময়মতো ঝুঁকি মূল্যায়ন, নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উন্নত চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে মৃত্যুহার কমবে।
অনুষ্ঠানে অতিথিরা বাংলাদেশে স্তন ক্যানসারের বর্তমান পরিস্থিতি এবং এর প্রতিকার ও চিকিৎসা তুলে ধরেন। এ ছাড়া তাঁরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ক্যানসারের জেনেটিক ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
সেমিনার শেষে ইউআইইউ পরিবারের জন্য সমন্বিত এআইভিত্তিক প্রিভেন্টিভ ও প্রাইমারি হেলথকেয়ার প্ল্যাটফর্ম ‘সুস্বাস্থ্য’র উদ্বোধন করা হয়। এই সলিউশনটি তৈরি করেছে সিমেড হেলথ লিমিটেড, যা ইউআইইউর নিজস্ব ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ, ইনোভেশন, ইনকিউবেশন অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশনের (আইরিক) গবেষণা থেকে বাণিজ্যিকীকরণের একটি সফল উদ্যোগ।
এই প্ল্যাটফর্মটি ইউআইইউর সব শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা, ব্যক্তিগত ঝুঁকি মূল্যায়ন, প্রাথমিক স্ক্রিনিং, টেলিমেডিসিন পরামর্শ এবং নিয়মিত ফলোআপ। প্ল্যাটফর্মটিতে ইউআইইউ মেডিকেল সেন্টারের ডাক্তারদের জন্য একটি বিশেষ ড্যাশবোর্ড রয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর ডেটা ব্যবহার করে ক্যাম্পাসব্যাপী স্বাস্থ্যনীতি উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্ল্যাটফর্মটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিমেড হেলথের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইউআইইউর আইরিকের পরিচালক অধ্যাপক ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ-আল মামুন প্ল্যাটফর্মটির কার্যকারিতা তুলে ধরেন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি বিনা মূল্যে স্ক্রিনিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগটি স্বাস্থ্য-সচেতন ও সক্রিয় ক্যাম্পাস পরিবেশ তৈরিতে এআই প্রযুক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব বহন করবে।
ওই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।