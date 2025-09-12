হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ভোট গণনায় দেরি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাকসু নির্বাচনে ভোট গণনা চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ গতকাল বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা পেরোলেও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়নি। এই অবস্থায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।

এক শিক্ষক অভিযোগ করেছেন, চারুকলা অনুষদের শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌসের মৃত্যু জাকসু নির্বাচন কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সিনেট ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও নবাব ফয়জুন্নেসা হলের রিটার্নিং কর্মকর্তা দাবি করেন, তাঁর সহকর্মী জান্নাতুল ফেরদৌস ভোট গণনার চাপেই মারা গেছেন।

এ শিক্ষক বলেন, তাঁকে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে হয়েছে। রাতে ভালোভাবে ঘুমাতে পারেননি... জোর করে তাঁকে ভোট গণনায় অফিসে নেওয়া হয়। তাড়াহুড়োয় তিনি একটি দরজায় ধাক্কা খান আর শেষ পর্যন্ত সেটিই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়।

ওই শিক্ষক আরও বলেন, প্রথমে নির্বাচন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছিল, ভোটগুলো ওএমআর মেশিনে গণনা করা হবে, কিন্তু পরে প্রক্রিয়াটি বদলে হাতে গণনা শুরু হয়। তাহলে এখন হাতে ভোট গণনা হচ্ছে কেন? হাতে গণনাই যদি করতে হতো, তবে হল পর্যায়ে কেন করা হলো না?

জান্নাতুলের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়ী করে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য বিচার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী সাজিদ সিকদার শাওন বলেন, ‘৩৩ বছর পর আমরা আনন্দিত ও আশাবাদী ছিলাম, কিন্তু এই বিলম্ব সেই আনন্দ নষ্ট করে দিচ্ছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, কারচুপি হচ্ছে কি না। প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু হলে মাত্র ১১ হাজার ভোট গণনায় এত সময় লাগছে কেন? অনিশ্চয়তা গভীর হতাশা তৈরি করছে, যদিও আমরা এখনো ধৈর্য ধরে আছি।’

শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরামের কার্যনির্বাহী সদস্যপদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী চিশ্তিও একই হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, ডাকসুতে যেখানে প্রায় ৪০ হাজার ভোটার ছিলেন, সেখানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফল ঘোষণা করা হলো। এখানে মাত্র ১১ হাজার ভোট, তবু গড়িমসি চলছে।

মোহাম্মদ আলী আরও বলেন, ‘আমাদের বলা হয়েছিল, হাতে গোনায় পরিবর্তন করা হলে রাত ১২টার মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা হবে। তাই আমরা রাতভর আমাদের পোলিং এজেন্টদের সঙ্গে জেগে ছিলাম। এখন সবাই ক্লান্ত ও হতাশ, কিন্তু এখনো কোনো ফল নেই। প্রয়োজনে আরও জনবল নিয়োগ করে দ্রুত ফলাফল ঘোষণা করা উচিত।’

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম রশিদুল আলম বিলম্বের পেছনে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রশিদুল আলম বলেন, যেসব প্রাথমিক সমস্যার কারণে ভোট গণনায় বিলম্ব হয়েছিল, তা এখন কেটে গেছে। আজকের প্রস্তুতি ও যে জনবল রয়েছে, তার সাহায্যে বিকেলের মধ্যে হল পর্যায়ের ভোট গণনা শেষ হবে এবং রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে পুরো গণনা শেষ করে অনানুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

এর আগে তিনি জানিয়েছিলেন, আজ শুক্রবার দুপুরের মধ্যে ফল ঘোষণা করা হবে।

সম্পর্কিত

জাকসুর বাকি ভোট হাতেই গণনা হবে

হাতে ২০ হলের ভোট গণনা শেষে পদ্ধতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে কমিশন

এখনো ফল ঘোষণা হয়নি, আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি: শিবিরের জিএস প্রার্থী

রাকসুর নারী প্রার্থীদের তথ্য ও ছবির গোপনীয়তা রক্ষায় ৭ দাবি

তিন দিনেও ভোট গণনা সম্ভব নয়, সহকর্মীর মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনের: অধ্যাপক সুলতানা আক্তার

৩টি হলের ভোট গণনা বাকি

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

জাকসু নির্বাচনে কোন হলে কত ভোট পড়েছে

জাকসু নির্বাচনে ১৪ হলের ভোট গণনা শেষ, ফল হতে পারে সন্ধ্যায়

জাকসুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে এসে এক শিক্ষকের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা