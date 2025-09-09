হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

সাদিক কায়েম ও ফরহাদের ব্যালটে আগে থেকে মার্কিং অপরিকল্পিত নয়: ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিবির সমর্থিত ভিপি-জিএস পদের প্রার্থীর ব্যালটে আগে থেকে মার্কিং চিহ্ন অপরিকল্পিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি অভিযোগ করেছেন, দুপুর থেকে রোকেয়া ও অমর একুশে হল কেন্দ্রে ভোট কারচুপি হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে টিএসসির সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি।

ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘দুপুর থেকে রোকেয়া ও অমর একুশে হল কেন্দ্রের ভোট কারচুপি হয়েছে। শিবির সমর্থিত প্যানেলের বিশেষ করে ভিপি-জিএসের জায়গায় ক্রচ চিহ্ন (মার্কিং) দেওয়া অপরিকল্পিত ঘটনা নয়। আমরা যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ উপহার দেওয়ার কথা বলেছিলাম, তা ডাকসু নির্বাচনের শুরুতে হোচট খেয়েছে।’

তিনি বলেন, আমরা সব সময় পজিটিভ চিন্তা করতে চাই, নেগেটিভিটিতে যেতে চাই না, অভিযোগের দিকেও যেতে চাইছিলাম না।’

ডাকসু নির্বাচন: ব্যালটে সাদিক কায়েম ও ফরহাদের নাম আগে থেকেই মার্কিংয়ের অভিযোগ

তিনি আরও বলেন, ‘আমি বলেছিলাম সামগ্রীকভাবে সবাই জিতে যাব। কিন্তু টিএসসি কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষক শেহরিন আমিন মোনামি রোকেয়া হলের ছাত্রদল মনোনীত প্রার্থীকে ছাত্রত্ব বাতিলের হুমকি দিয়েছেন। ওই শিক্ষকের আচারণ তো এমন হওয়ার কথা ছিল না। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রথমে হুচট খেল। যারা মত প্রকাশে স্বাধীনতার বিরোধী, মানবাধিকারবিরোধী ও নারী অধিকারে বিশ্বাস করে না, তাদের এই ভোট কারচুপি শিক্ষার্থীরা মেনে নেবে না।’

এর আগে ডাকসু নির্বাচনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী সাদিক কায়েম ও জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের নামের ব্যালটে আগে থেকেই মার্কিং দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা।

