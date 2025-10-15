হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

আমাদের যে ছবিযুক্ত ভোটার, সেটা তো অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় করেনি: চবি উপ-উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ড. কামাল উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ড. কামাল উদ্দিন বলেছেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটার এবং সার্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন করছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচনকে শতভাগ অনুসরণ করিনি, বরং ডাকসু নির্বাচন থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সেখানে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নিজেদের বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করেছি।’

আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ড. কামাল উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের যে ছবিযুক্ত ভোটার, সেটা তো অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় করেনি। আমরা করেছি এবং এটা অনেক কষ্টসাধ্য কাজ, সেটা আমরা সমাধান করেছি। এখানে ওএমআর মেশিন পর্যাপ্ত পরিমাণ আমরা রেখেছি। আমরা যেন খুব সুন্দরভাবে অল্প সময়ে ভোট গণনা করতে পারি, সে জন্য আমরা মাল্টিপল চেক, সেটা করেছি। আর আমাদের ভোট গ্রহণ থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত যে প্রক্রিয়া, প্রতিটি প্রক্রিয়ায় আপনি একজন পার্ট। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আপনারা দেখবেন আমরা অযথা টাইম বিলম্ব করছি কি না।’

চবি উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) বলেন, ‘আমরা ত্রুটিযুক্ত কাজ করতে চাই না। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে নিখুঁতভাবে কাজ শেষ করতে যতটুকু সময় প্রয়োজন, ততটুকু দিতে হবে।’

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচন হচ্ছ। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়েছে ভোট, চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। নির্বাচনী কর্মকর্তাদের তথ্যে পাঁচটি অনুষদের ১৫টি ভোটকেন্দ্রের ৬০টি কক্ষে ৬৮৯টি বুথে একযোগে ভোট গ্রহণ চলছে। প্রতিটি কেন্দ্রে সর্বাধিক ৫০০ শিক্ষার্থী ভোট দিতে পারবেন। একজন ভোটার কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ২৬টি ও হল সংসদের জন্য ১৪টি, মোট ৪০টি ভোট দেবেন।

এবার চাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরসহ ১৩টি প্যানেল থেকে ৯০৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ভোটার ২৭ হাজার ৫১৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৬ হাজার ৮৪ এবং নারী ভোটার ১১ হাজার ৩২৯ জন।

