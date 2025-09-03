জাকসু নির্বাচন: ৩ দিন জাবির সব পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর তিন দিন সব ধরনের পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তবে ৯ সেপ্টেম্বর ক্লাস থাকলেও বাকি দুই দিন তা বন্ধ থাকবে। গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ/ইনস্টিটিউটের পূর্বনির্ধারিত অনুশীলনী পরীক্ষা এবং সব পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। তবে ক্লাস যথারীতি চলমান থাকবে। তবে ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ক্লাস ও সব পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। এ ছাড়া নির্বাচন উপলক্ষে ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর উইকেন্ড, ইভিনিং প্রোগ্রামের ক্লাস ও সব পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।
এ ছাড়া এই বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে জাকসু নির্বাচনের দিন পর্যন্ত নতুন করে কোনো পর্বের অথবা সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষার রুটিন নির্ধারণ না করার জন্য সব পরীক্ষা কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ ৩৩ বছর পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।