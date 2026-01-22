হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

রমজান উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত জবির‎

জবি প্রতিনিধি‎

‎পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রশাসন। ‎

গতকাল ‎বুধবার (২১ জানুয়ারি) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ‎

‎বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৭৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের ক্লাসসমূহ অনলাইনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

