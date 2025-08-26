হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন নির্বিঘ্নে করতে ৩ স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নির্বিঘ্নে আয়োজন করতে নেওয়া হবে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা। এ ছাড়া, ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখগুলোতে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সাতটি পয়েন্টে মোতায়েন থাকবে সেনাবাহিনী। এমনটা জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী।

আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে ডাকসু ও হল সংসদের প্রার্থীদের সঙ্গে এক আলোচনায় ড. গোলাম রাব্বানী এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। এ সময় তিনি জানান, ভোটের সাত দিন আগে থেকে হলে কোনো বহিরাগত থাকতে পারবে না।

এ ছাড়া, বৈধ ভোটার ছাড়া ভোটের দিন ক্যাম্পাসে কেউ থাকতে পারবে না বলে জানানো হয় ডাকসু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। এ সময় আরেক রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম জানান, মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের শহীদদের অবমাননা করে কোনো প্রচারণা চালাতে পারবেন না প্রার্থীরা।

