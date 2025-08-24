হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে ভর্তি ও বৃত্তি মেলা

ক্যাম্পাস ডেস্ক 

বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ শাখা ঢাকায় আয়োজন করছে সপ্তাহব্যাপী ভর্তি ও বৃত্তি মেলা।

মেলা ২৫ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলবে। স্থান: ২৬ কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

ফেয়ার চলাকালে আগ্রহী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা পাবেন—

  • ভর্তিসংক্রান্ত সব তথ্য
  • ফ্যাকাল্টি ও বিষয় নির্বাচন পরিচিতি
  • স্কলারশিপ ও অন্যান্য সুবিধার তথ্য
  • ক্যাম্পাস পরিদর্শনের সুযোগ।

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা হলো বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত প্রথম এবং একমাত্র ক্রস-বর্ডার হায়ার এডুকেশন (সিবিএইচই) প্রতিষ্ঠান। এটি মালয়েশিয়ার মেইন ক্যাম্পাসের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে।

এ মেলায় সেপ্টেম্বর ২০২৫ সেমিস্টারে ভর্তিসংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়া যাবে। ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য শতভাগ বৃত্তির সুযোগও রয়েছে।

মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি ২০২৫ সালের কিউএস বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে ২৬৯তম অবস্থান অর্জন করেছে। একটানা চার বছর এটি বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে। মালয়েশিয়ার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এটি প্রথম, এশিয়ায় ৪৫তম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নবম।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:

ওয়েবসাইট:

ফেসবুক: UCSI University Bangladesh Branch Campus

