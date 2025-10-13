সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের চার দাবি, অধ্যাদেশের প্রতিশ্রুতি পেলে ছাড়বেন সড়ক

ঢাকার সাত সরকারি কলেজ একীভূত করে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারির দাবিতে রাজধানীর শিক্ষা ভবন সংলগ্ন সড়কে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবি জানিয়েছেন। আগামী তিন দিনের মধ্যে অধ্যাদেশ জারির প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাঁরা সড়ক ছাড়বেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
এদিকে এই কর্মসূচিকে ঘিরে সচিবালয় অভিমুখে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে পুলিশ। ফলে ওই পথ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।
সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁরা চার দফা দাবি জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে— অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে অধ্যাদেশের খসড়া সংশোধন করে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারির প্রতিশ্রুতি দেওয়া; চলমান সব বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিনা শর্তে আত্তীকরণের মাধ্যমে ঢাকেবির শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যাদেশে স্বীকৃতির নিশ্চয়তা দেওয়া; অধ্যাদেশ জারির পরবর্তী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ভিসি, রেজিস্টারসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ জনবল নিয়োগ দিয়ে ইউনিভার্সিটি কার্যক্রম শুরু করা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের ফেল করানো ও ক্যারিয়ার ধ্বংসের হুমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবস্থান স্পষ্ট করা।
এসব দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সড়ক ছাড়বেন না বলে জানান শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনে অংশ নেওয়া সরকারি বাংলা কলেজের শিক্ষার্থী মো. রায়হান হোসেন বলেন, আমরা পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে লং মার্চ করে সাত কলেজ ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষা ভবনে এসেছি। আমরা দ্রুতই চূড়ান্ত অধ্যাদেশ চাই। অধ্যাদেশ জারি না হলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।