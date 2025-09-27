ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির বিষয়ে মতামত নিচ্ছে মন্ত্রণালয়

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকাশিত খসড়ার সংযোজন-বিয়োজনে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ শুরু হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব নাঈমা খন্দকার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা মহানগরের সরকারি সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে।
এই খসড়া অধ্যাদেশটি চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সব অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হবে। আগ্রহীরা মন্ত্রণালয়ের এই ds_univ1@moedu.gov.bd ই-মেইলে অথবা ‘সিনিয়র সহকারী সচিব, সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৭ তলা, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা’ বরাবর মতামত পাঠানো যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ৭ কার্যদিবস পর্যন্ত মতামত পাঠানো যাবে।