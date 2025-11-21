জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল বিভাগের ডিন (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আশেক কবির চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আগামী ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটের (http://app11.nu.edu.bd/) মাধ্যমে। ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০০ টাকা, এটি আবেদনকৃত কলেজে ৪ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও কারিগরি শাখার সকল শিক্ষার্থীর জন্য ১০০ নম্বরের এমসিকিউ ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে এবং সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। পাসের ন্যূনতম নম্বর ৩৫। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসির জিপিএ-এর ৪০শতাংশ এবং এইচএসসির জিপিএ-এর ৬০শতাংশ যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে।
ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে—মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ এবং দুই পরীক্ষায় সম্মিলিত ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এসএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫, এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ এবং দুই পরীক্ষায় মোট ন্যূনতম জিপিএ ৪.৭৫ থাকতে হবে। শুধুমাত্র এসএসসি ২০২২ ও ২০২৩ এবং এইচএসসি ২০২৪ ও ২০২৫ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখের পাঁচ দিন আগে আবেদনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় এডমিট কার্ডের সঙ্গে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদপত্র দেখাতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।
এ ছাড়া ও-লেভেল, এ-লেভেল ও বিদেশি বোর্ডের শিক্ষার্থীদের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুলে আবেদন করতে হবে। তাদেরও আবেদন ফি জমা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।
খেলোয়াড়, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের সত্যায়িত সনদপত্র জমা দিতে হবে।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে (HONS_Circular)