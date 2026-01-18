উপদেষ্টা পরিষদে উঠছে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ

প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫’ উপদেষ্টা পরিষদে উঠছে। আগামী বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) এটি অনুমোদনের জন্য তোলা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদন পেলে এটি রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ আকারে জারি হবে।
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস বলেন, খসড়া অধ্যাদেশটি আন্তমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত হয়েছে। এই সভার সিদ্ধান্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে অধ্যাদেশটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ও অনুমোদন দিয়েছে। একই সঙ্গে এটির ওপর লেজিসলেটিভ বিভাগের ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের আসন্ন বৈঠকে অধ্যাদেশটি উঠবে বলে তিনি শুনেছেন।
খসড়া অধ্যাদেশ অনুযায়ী, রাজধানী ঢাকায় ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সব সুবিধা সৃষ্টি করে স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরি করা হবে। স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরি না হওয়া পর্যন্ত যথাযথ ভবন ও স্থান ভাড়া করে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
এই আইনের অধীনে সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সঙ্গে একাডেমিকভাবে সংযুক্ত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও সংযুক্ত কলেজে শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণ এবং পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষকদের জন্য গবেষণাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে এবং তাঁদের গবেষণাকর্মে উদ্বুদ্ধ করা হবে। নির্ধারিত পাঠ্যক্রম/কোর্স অধ্যয়ন সম্পন্ন করা ব্যক্তিদের মূল্যায়নের মাধ্যমে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।
এর আগে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের পরিমার্জিত খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের পথে রয়েছে বলে ১৩ জানুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু করা হয়েছে, যা শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
রাজধানী ঢাকার সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে দেড় বছর ধরে শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকার ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম একটি খসড়া প্রকাশ করে। আপত্তির মুখে ওই খসড়ায় সংশোধন এনে ডিসেম্বরে আরেকটি খসড়া প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই খসড়ায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে বলে জানা গেছে।
খসড়া অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলি তাঁদের নাগরিক ও অন্যান্য অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিধিমালার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ/ইউনিটের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়োগযোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারসহ অন্যান্য ক্যাডারের পেশাজীবীদের প্রেষণ/লিয়েনে নিয়োগ দেওয়া যাবে।