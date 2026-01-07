শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আবেদন শুরু ১৪ জানুয়ারি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের এক মাসেরও কম সময় আগে বেসরকারি স্কুল ও কলেজ এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। ১৪ জানুয়ারি থেকে অনলাইনে নন-এমপিও স্কুল ও কলেজ এমপিওভুক্ত করার আবেদন গ্রহণ শুরু হবে; যা চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত।
আজ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সৈয়দ এ জেড মোরশেদ আলীর সই করা গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জানতে চাইলে মোরশেদ আলী বলেন, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে নতুন করে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এমপিও সুবিধা পাবে। কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে, সে সিদ্ধান্ত সরকারের। সরকার আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী ও নীতিমালার আলোকে এমপিওভুক্তির জন্য নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এমপিওভুক্তির আবেদন সরাসরি, ই-মেইল কিংবা ডাকযোগে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ বা এর অধীনস্থ কোনো দপ্তরে নেওয়া হবে না। অনলাইনে প্রদর্শিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো হার্ড কপি আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২৫ অনুযায়ী নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
এ বিষয়ে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।