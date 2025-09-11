স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির নাইট-হেনেসি বৃত্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির নাইট-হেনেসি স্কলারশিপ ২০২৫-২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তিটির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর, পিএইচডিসহ আরও একাধিক ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বিশ্বব্যাপী ১০০ জন প্রার্থীকে এই বৃত্তি দেওয়া হবে।
নাইট-হেনেসি স্কলারশিপ হলো স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তিগুলোর একটি। ২০১৬ সালে স্ট্যানফোর্ডের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জন হেনেসি এবং ফিলানথ্রপিস্ট ফিল নাইট যৌথভাবে এ প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এর লক্ষ্য হলো সারা বিশ্বে মেধাবী ও দূরদর্শী তরুণ নেতৃত্ব গড়ে তোলা, যাঁরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণসহ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবেন।
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বিশ্বখ্যাত গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৮৫ সালে লেল্যান্ড এবং জেন স্ট্যানফোর্ড তাঁদের অকালপ্রয়াত একমাত্র ছেলের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির আনুষ্ঠানিক নাম লেল্যান্ড স্ট্যানফোর্ড জুনিয়র ইউনিভার্সিটি হলেও এটি সাধারণভাবে ‘স্ট্যানফোর্ড’ নামেই পরিচিত। এখানে ২০০-এর বেশি একাডেমিক প্রোগ্রামে পাঠদান করা হয়।
সুযোগ-সুবিধা
নাইট-হেনেসি বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। বৃত্তিটির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। জীবনযাত্রা এবং শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের জন্য একটি উপবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ উপবৃত্তির অর্থে প্রয়োজনীয় বই, শিক্ষার বিভিন্ন সরঞ্জাম, উপকরণ, স্থানীয় পরিবহনের ব্যয় মেটানো যাবে। স্ট্যানফোর্ডে আসা-যাওয়ার জন্য বার্ষিক ভ্রমণ খরচের আওতায় ইকোনমি-ক্লাসের একটি টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে।
আবেদনের যোগ্যতা
বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো দেশের নাগরিকেরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্নাতকোত্তরের জন্য আবেদন করতে স্নাতক ডিগ্রি ও পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সনদ থাকতে হবে। প্রার্থীদের অবশ্যই ২০১৯ সালের পর এসব ডিগ্রি সম্পন্নকারী হতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের একাডেমিক কোর্স ইংরেজি ভাষার হলে তাঁদের আর পৃথক ইংরেজি দক্ষতার সনদ দেখাতে হবে না।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলোপ্রকৌশল স্কুল; মানবিক ও বিজ্ঞান স্কুল; বিশ্ব, শক্তি এবং পরিবেশ বিজ্ঞান স্কুল; মেডিসিন স্কুল; আইন স্কুল; স্কুল অব বিজনেস; মেডিসিন স্কুল বায়োসায়েন্সেস। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ইন্টারডিসিপ্লিনারি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পাবলিক পলিসি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞানে পাঠদানের সুযোগ রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ অক্টোবর, ২০২৫।