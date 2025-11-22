হোম > শিক্ষা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু

শিক্ষা ডেস্ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন ২০ নভেম্বর দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়েছে, যা চলবে ৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মানবিকে (‘এ’ ইউনিট) ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ১২০ টাকাসহ ১ হাজার ৩২০ টাকা, বাণিজ্যে (‘বি’ ইউনিট) ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ১০০ টাকাসহ সর্বমোট ১ হাজার ১০০ টাকা ও বিজ্ঞানে (‘সি’ ইউনিট) ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ১২০ টাকাসহ ১ হাজার ৩২০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া শেষে আগামী ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট, ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিট ও ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময়সীমা হবে ১ ঘণ্টা। ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় প্রতিটি ইউনিটে ৮০টি প্রশ্ন থাকবে।

পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে। একই প্রশ্নের একাধিক উত্তর ভুল উত্তর বলে বিবেচিত হবে।

সম্পর্কিত

সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

২৯ নভেম্বরের মধ্যে বেতন না বাড়ালে ফের কর্মবিরতিতে যাবেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা

শিক্ষা ক্যাডারে বড় পদোন্নতি, সহকারী অধ্যাপক হলেন ১৮৭০ জন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তির আবেদন শুরু ২৩ নভেম্বর

বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

বেরোবিতে সমাবর্তন ও ব্রাকসু নির্বাচন উপলক্ষে শীতকালীন ছুটি পুনর্নির্ধারণ

গল্পে গল্পে রসায়ন শিখি

নরওয়ের শিক্ষার্থী ভিসার খুঁটিনাটি

উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত সিএসসি বৃত্তি

শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণে চালু হচ্ছে ডিপিএড, জানুয়ারি থেকে ১২ পিটিআইতে পাইলটিং
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা