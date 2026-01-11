নেদারল্যান্ডসের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সিলেন্স বৃত্তি

নেদারল্যান্ডসের শীর্ষস্থানীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান উট্রেখ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিলেন্স স্কলারশিপের আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিশেষ করে যাঁরা নেদারল্যান্ডসে স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য পূরণ করতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। বৃত্তিটি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য।
উট্রেখ্ট বিশ্ববিদ্যালয় নেদারল্যান্ডসের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৬৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা ও গবেষণায় দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক সুনাম রয়েছে। উদ্ভাবন, আন্তবিষয়ক গবেষণা ও টেকসই উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়মিতভাবে বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় স্থান পেয়ে থাকে।
সুযোগ-সুবিধা
উট্রেখ্ট ইউনিভার্সিটি এক্সিলেন্স স্কলারশিপ একটি আংশিক অর্থায়িত (পার্শিয়ালি ফান্ডেড) বৃত্তি হলেও এতে শিক্ষার্থীদের জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা রয়েছে। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি বহন করা হবে। পাশাপাশি পড়াশোনার পুরো সময় আবাসনসহ অন্যান্য জীবনযাত্রার খরচ বহন করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের নেদারল্যান্ডসে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ ব্যয়ও দেওয়া হবে।
আবেদনের যোগ্যতা
আবেদনকারীকে অবশ্যই তাঁর পূর্ববর্তী ডিগ্রিতে শীর্ষ ১০ শতাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে অবস্থান করতে হবে। অর্থাৎ একাডেমিকভাবে অত্যন্ত মেধাবী হতে হবে। এ ছাড়া প্রার্থীর কাছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের (ইইএ) কোনো দেশের পাসপোর্ট থাকা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাঁরা এর আগে তাঁদের পূর্ববর্তী ডিগ্রিতে কোনো ধরনের স্কলারশিপ, অনুদান বা শিক্ষাঋণ পেয়েছেন, তাঁরা এই বৃত্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না। প্রার্থীদের অবশ্যই নেদারল্যান্ডসের বাইরে থেকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি আবেদনকারীকে ২০২৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
আবেদনকারীর সর্বশেষ অর্জিত ডিগ্রির অফিশিয়াল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দিতে হবে। এ ছাড়া প্রার্থীর শিক্ষাগত লক্ষ্য, আগ্রহ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে একটি মোটিভেশন লেটার জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে পড়াশোনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে একটি স্টেটমেন্ট অব ডিক্লেয়ারিং পারপাস সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনকারীর শিক্ষাগত ও পেশাগত অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ হিসেবে একটি হালনাগাদ সিভি জমা দিতে হবে। এসব নথির ভিত্তিতে প্রার্থীর যোগ্যতা ও মেধা মূল্যায়ন করা হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান। যেখানে বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিকস, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, আর্থ সায়েন্স ও সাসটেইনেবিলিটি স্টাডিজ অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক বিজ্ঞান ও মানববিদ্যা অনুষদের অধীনে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে ইকোনমিকস, সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের মতো বিষয়ে।
এ ছাড়া আইন, অর্থনীতি ও গভর্ন্যান্সে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে উট্রেখ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে সুপরিচিত। এখানে ল, ইউরোপিয়ান ল, পাবলিক পলিসি, ইন্টারন্যাশনাল গভর্ন্যান্স ও পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম রয়েছে। স্বাস্থ্য ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে আগ্রহীদের জন্য রয়েছে বায়োমেডিকেল সায়েন্স, মেডিকেল রিসার্চ, নিউরোসায়েন্স, হেলথ সায়েন্স ও ক্লিনিক্যাল রিসার্চ।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।