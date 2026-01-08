হোম > শিক্ষা

‎জুলাই আন্দোলনে গুম হওয়া নূর নবীই জকসুর মুক্তিযুদ্ধ সম্পাদক

জবি প্রতিনিধি‎

‎জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় গ্রেপ্তার ও গুম হওয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমন্বয়ক নূর নবী জকসুতে শিবির-সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন।

‎আজ ‎বৃহস্পতিবার প্রকাশিত জকসু নির্বাচনের ফলাফলের প্রজ্ঞাপন বিশ্লেষণে এই তথ্য জানা গেছে।

‎‎জকসু নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে ৫ হাজার ৪০০ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন নূর নবী। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের অনিক কুমার দাস পেয়েছেন ৪ হাজার ৬৯৯ ভোট। তাঁদের মধ্যে ভোটের ব্যবধান ৭০১ ভোট।

‎‎জয়ের পর নূর নবী বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা আমার প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে, ইনশা আল্লাহ তার যথাযথ প্রতিদান আমি দেব। জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা প্রতিষ্ঠায় আমি নিরলসভাবে কাজ করে যাব। যেকোনো প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা আমাকে সব সময় তাদের পাশে পাবে।’

নূর নবীকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ১৯ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে ডিবি গ্রেপ্তার করে তিন দিন গুম করে রাখে। পরে ২২ জুলাই মামলা দায়ের করে কোর্টে হাজির করে। এরপর ওই বছর ৭ আগস্ট কারাগার থেকে মুক্তি পান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী।

‎‎প্রসঙ্গত, জকসুতে ২১ পদের মধ্যে ভিপি, জিএস, এজিএস পদসহ ১৬টি পদে জয়লাভ করেছে অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেল। এ ছাড়া ছাত্রদল-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেল চারটি ও স্বতন্ত্র একটি পদে জয় পেয়েছে।

সম্পর্কিত

জকসু নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হয়েছে: ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী

জকসুতে হাদির ইনকিলাব মঞ্চের ২ প্রার্থীর জয়

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

জকসুতে ভিপি, জিএস ও এজিএস হলেন শিবির-সমর্থিত প্রার্থীরা

২৮ কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আবেদন শুরু ১৪ জানুয়ারি

মাউশি ও এনসিটিবিতে ৪ পরিচালক ও সদস্য নিয়োগ

চবির ‘এ’ ইউনিটের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৫২ শতাংশ শিক্ষার্থী

জকসু নির্বাচন: সংগীত বিভাগে শিবিরের জিএস ও এজিএস পেল শূন্য, ভিপি ৪ ভোট

জকসুর ১৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপির লড়াইয়ে রাকিব-রিয়াজুলের ব্যবধান ২৫ ভোটের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা