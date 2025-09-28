জুলাই আন্দোলনের পর তরুণদের কাজে লাগানো যায়নি: ইউজিসি চেয়ারম্যান

জুলাই আন্দোলন-পরবর্তীকালে তরুণ প্রজন্মকে যথাযথ কাজে লাগানো যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। আজ রোববার ইউজিসি অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
ইউজিসি ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসবিসি বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ৩৩ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।
ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফায়েজ বলেন, ‘দেশের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম অত্যন্ত আন্তরিক ও মেধাবী। জুলাই আন্দোলন-পরবর্তীকালে তরুণ প্রজন্মকে যথাযথ কাজে লাগানো যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বার্থের চেয়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।’
ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক তানজীমউদ্দিন খান বলেন, ‘সামাজিক আচরণ পরিবর্তন (এসবিসি) বিষয়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়নে দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেওয়া দরকার। ভার্চুয়াল সমাজ আমাদের জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাব রাখছে।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব, অধ্যাপক আইয়ুব ইসলামসহ আরও অনেকে।