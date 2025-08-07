হোম > শিক্ষা

অনলাইনে লেখালেখি করে আয় করবেন যেভাবে

সাব্বির হোসেন

ডিজিটাল যুগে ঘরে বসে লেখালেখির মাধ্যমে আয় করা এখন আর স্বপ্ন নয়—বাস্তব। বরং এটি হয়ে উঠেছে একটি প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার গড়ার পথ। আপনি যদি বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় সৃজনশীল কিংবা তথ্যভিত্তিক লেখালেখিতে দক্ষ হন, তাহলে আপনার জন্য রয়েছে একাধিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এসব প্ল্যাটফর্মে আপনি প্রতিভা প্রদর্শন করে উপার্জনের পথ তৈরি করতে পারেন।

অনলাইন লেখালেখিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশ। যাঁরা লেখালেখি ভালোবাসেন, ভাবনার জোরে কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। তবে প্রশ্ন হলো—কোথা থেকে শুরু করবেন? কোন প্ল্যাটফর্ম সবচেয়ে উপযোগী? আর কোনগুলো আসলেই নির্ভরযোগ্য?

এই লেখায় তুলে ধরা হলো এমন কিছু কার্যকর অনলাইন রাইটিং প্ল্যাটফর্ম, যা আপনার লেখক হিসেবে যাত্রাপথকে সহজ করে তুলতে পারে।

লেমরাইট

লেমরাইট (Limewrite) একটি উদীয়মান ও জনপ্রিয় অনলাইন রাইটিং প্ল্যাটফর্ম। এটি মূলত নতুন ও মধ্যম অভিজ্ঞতার লেখকদের জন্য উপযোগী। এখানে কোনো রেজিস্ট্রেশন ফি নেই। কেবল একটি ছোট রাইটিং টেস্ট দিয়ে যোগ্যতা যাচাই করতে হয়। কাজ পাওয়ার পর প্রতি ২৫০-২৭৫ শব্দের লেখার জন্য ৮ থেকে ২০ ডলার পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। পেমেন্ট আসে প্রতি দুই সপ্তাহে একবার। লেখার ধরন হিসেবে সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে অ্যাকাডেমিক এসই, কপিরাইটিং ও ব্লগ পোস্ট লেখায়। ওয়েবসাইট: https://limewrite.com

স্ক্রিপটেড, কম্পোজ.লি ও এনড্যাশ

আপনি যদি একটু বেশি অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন এবং নির্দিষ্ট কিছু ধরনের লেখায় দক্ষ হন—তাহলে স্ক্রিপটেড, কম্পোজ.লি ও এনড্যাশ হতে পারে আপনার জন্য সেরা প্ল্যাটফর্ম। স্ক্রিপটেড হলো একটি ভেটেড মার্কেটপ্লেস, যেখানে প্রতি শব্দে ৫-১০ সেন্ট পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কম্পোজ.লি মূলত এসইও ও হোয়াইটপেপার লেখার প্ল্যাটফর্ম। এখানে প্রতি শব্দে ১০-১৪ সেন্ট পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। এনড্যাশ একটু ভিন্নধর্মী। এখানে লেখকেরা নিজেরা করপোরেট ক্লায়েন্টদের কাছে লেখা প্রস্তাব পাঠিয়ে কাজ পান। প্রতি আর্টিকেলে আয় হয় ১৫০ থেকে ৪৫০ ডলার পর্যন্ত। www.scripted.com; https://compose.ly; www.ndash.com

আপওয়ার্ক, ফাইভার ও টোয়াইন

যদি লেখালেখির পাশাপাশি আপনি অনুবাদ, প্রুফ রিডিং, স্ক্রিপ্ট রাইটিং কিংবা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মতো স্কিলে দক্ষ হন, তাহলে আপওয়ার্ক, ফাইভার বা টোয়াইন হতে পারে আপনার উপযুক্ত জায়গা। আপওয়ার্ক হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস। এখানে ঘণ্টাপ্রতি ১৫-৪০ ডলার পর্যন্ত আয় করা যায়। ফাইভারে লেখকেরা গিগ তৈরি করে নিজের কাজের ধরন প্রকাশ করেন, যেমন: ‘আমি আপনার জন্য ৫০০ শব্দের ব্লগ লিখব’। টোয়াইন মূলত কল্পনাভিত্তিক ও স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে বিশেষায়িত, যা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা পরিচিতি এনে দিতে পারে। www.upwork.com; www.fiverr.com; www.twine.net এবং www.guru.com

প্রো-ব্লগার ও এফডব্লিউজে

আপনি যদি চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজে লেখার কাজ করতে চান, তাহলে প্রো-ব্লগার জব বোর্ড বা ফ্রিল্যান্স রাইটিং জবস হতে পারে উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম। এখানে প্রতিদিন নতুন নতুন লেখার কাজের বিজ্ঞাপন আসে—যেখানে নির্দিষ্ট ব্লগ বা ওয়েবসাইটের জন্য লেখক খোঁজা হয়। বিশেষ করে যারা ব্লগিং, প্রযুক্তি বা স্বাস্থ্যবিষয়ক লেখা পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এসব প্ল্যাটফর্মে রয়েছে উচ্চ পারিশ্রমিকের সুযোগ। problogger.com/jobs; www.freelancewriting.com/ jobsallfreelancewriting.com/writing-jobs

মিডিয়াম ও সাবস্ট্যাক

যাঁরা নিজের মতো করে গল্প, অভিজ্ঞতা, কলাম বা চিন্তাভাবনা লিখতে চান, তাঁদের জন্য মিডিয়াম ও সাবস্ট্যাক একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। মিডিয়ামে পাঠকেরা আপনার লেখা যত বেশি সময় পড়বে, আপনার আয় তত বাড়বে। সাবস্ট্যাক হলো সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক নিউজলেটার প্ল্যাটফর্ম—যেখানে পাঠকেরা মাসিক ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করে আপনার লেখা পড়তে পারে। এই দুটি প্ল্যাটফর্ম আপনাকে নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করতে সাহায্য করবে এবং লেখক হিসেবে ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড গড়ার সুযোগ এনে দেবে। medium.comsubstack.com

লেখালেখি এখন শুধু আত্মপ্রকাশের মাধ্যম নয়। এটি হয়ে উঠেছে আয়ের একটি বাস্তব পথ। লেমরাইটের মতো সহজ প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে মিডিয়াম বা এনড্যাশের মতো পেশাদার ক্ষেত্র—লেখক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার অসংখ্য সুযোগ আজ হাতের মুঠোয়।

