ফ্রান্সে সম্পূর্ণ অর্থায়িত ইএনএস সিলেকশন বৃত্তি

ইন্টারন্যাশনাল সিলেকশন স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ফ্রান্সের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একোল নর্মাল সুপেরিয়রে (ইএনএস) থেকে ডিপ্লোমা ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।
একোল নর্মাল সুপেরিয়র ফ্রান্সের প্যারিস শহরে অবস্থিত একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি ১৭৯৪ সালে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় ধরনের পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এখান থেকে উত্তীর্ণ বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিক জঁ-পল সার্ত্র ও অঁরি বের্গসন, রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং রাজনৈতিক নেতা লেওঁ ব্লুম।
বৃত্তিটির সুযোগ-সুবিধা
এই স্কলারশিপের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। বিনা মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মাসে ১ হাজার ইউরো ভাতা হিসেবে দেওয়া হবে।
বৃত্তির সংখ্যা ও মেয়াদ
বৃত্তিটির আওতায় একোল নর্মাল সুপেরিয়রের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ১০টি ও সাহিত্য বিভাগে ১০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। একই সঙ্গে এই বৃত্তির মেয়াদ হবে তিন বছর।
আবেদনের যোগ্যতা
বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। তবে আগে কোনো একসময় যেসব প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা হয়েছে, এমন প্রার্থীর আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রার্থীদের বয়সসীমা ২৬ বছরের কম হতে হবে। নির্ধারিত প্রোগ্রামে আবেদন করতে পূর্ববর্তী প্রোগ্রামের সনদ থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান: অ্যানথ্রোপোলজি, আরকিওলজি, ক্লাসিক্যাল স্টাডিজ (গ্রিক, লাতিন), ফিল্ম স্টাডিজ, থিয়েটার স্টাডিজ, আর্ট হিস্ট্রি, মিউজিকোলজি, কগনিটিভ সায়েন্সেস, ইকোনমিকস, পলিটিক্যাল স্টাডিজ, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, আইন ও দর্শনের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব।
বিজ্ঞান: বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, জিওসায়েন্সেস, কম্পিউটার সায়েন্স, ম্যাথমেটিকস, ফিজিকস, কগনিটিভ সায়েন্সেস।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদন ফরম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সব কাগজপত্র, ১-৩ পৃষ্ঠার মোটিভেশন লেটার, পাসপোর্ট, ২-৪টি সুপারিশপত্র, গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে) এবং আপডেটেড সিভি। সব কাগজপত্র পিডিএফ ফরম্যাটে জমা দিতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।