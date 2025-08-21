হোম > শিক্ষা

২০২৬ সালের পাঠ্যবইয়ে শেখ হাসিনার নামের আগে গণহত্যাকারী, ফেসবুকে আসিফ মাহমুদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

আগামী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিকের বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে গুরুত্ব দিয়ে স্থান পাচ্ছে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস। এতে গণহত্যাকারী হিসেবে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে (এডমিন পোস্ট) এ তথ্য জানান।

আসিফ মাহমুদ ফেসবুকে (এডমিন পোস্ট) লিখেছেন, ‘প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের সংগ্রামের গল্প পৌঁছে দিতে পাঠ্যপুস্তকে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক চারটি জাতীয় নির্বাচনের তথ্য।’

আরও পড়ুন—

পাঠ্যবইয়ে বড় পরিবর্তন: যা বাদ পড়ছে, যা যুক্ত হচ্ছে

পাঠ্যবইয়ে গণ–অভ্যুত্থানের কনটেন্ট নগণ্য, দায়সারা: সেমিনারে বক্তারা

সম্পর্কিত

খুবির স্থাপত্য ডিসিপ্লিন ও বার্জার পেইন্টসের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

বেতন-ভাতা আটকে রাখলে মাদ্রাসাপ্রধানদের এমপিও স্থগিতের নির্দেশ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞান শেখার মজার ৩টি উপায়

৫ কোটি টাকার বৃত্তি পেলেন আনোয়ার

ঢাবি কর্তৃপক্ষকে শক্ত অবস্থানে থাকতে হবে: মাহিন সরকার

গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে কাজ করব: আবু বাকের মজুমদার

রাজনৈতিক সংগঠনের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকা জরুরি: উমামা ফাতেমা

অবশেষে প্যানেল দিল ছাত্রদল ও বাগছাস

এসএসসির খাতা মূল্যায়নে অবহেলায় কালো তালিকাভুক্ত ৭১ শিক্ষক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা