চীনের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

চীনের ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে সিএসএস গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত।
ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি চীনের ঝেজিয়াং প্রদেশের হাংঝোউ শহরে অবস্থিত একটি শীর্ষস্থানীয় পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আধুনিক ল্যাব, উন্নত গবেষণা সুবিধা এবং দক্ষ শিক্ষকের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ দেওয়া হয়। পাশাপাশি শিল্প-কারখানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ, গবেষণা ও কর্মসংস্থানের সুযোগও অনেক বেশি।
বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা
ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির সিএসএস বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। দেশটির সরকার বৃত্তিটিতে অর্থায়ন করবে। বৃত্তিটির আওতায় পাঠদান থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়ার ব্যয় পর্যন্ত প্রায় সবকিছুই বহন করা হবে। এ ছাড়া পুরো কোর্সে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি। সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ডরমিটরিতে বিনা মূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ৩ হাজার ইউয়ান এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীরা সাড়ে ৩ হাজার ইউয়ান জীবিকা ভাতা হিসেবে পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে হলে কয়েকটি মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হবে। আবেদনকারী কোনোভাবে চীনের নাগরিক হতে পারবেন না। মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের বয়স ৩৫ বছরের নিচে হতে হবে এবং থাকতে হবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি। পিএইচডিতে আবেদনকারীদের বয়সসীমা ৪০ বছর এবং থাকতে হবে মাস্টার্স ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট অনুষদ যে ভর্তি-সংক্রান্ত বিশেষ শর্ত দেয়, সেটিও পূরণ করতে হবে। এ ছাড়া টোয়েফল স্কোর ৮০-এর বেশি হতে হবে বা আইইএলটিএস স্কোর ৬ হতে হবে।
স্কলারশিপের ধরন
চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপটির একাধিক ক্যাটাগরি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো হাই-লেভেল গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম। গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য এ প্রোগ্রাম বিশেষভাবে সুবিধাজনক। বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ম্যানেজমেন্ট ও অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রাম এ স্কলারশিপের আওতাভুক্ত।
আবেদনের প্রয়োজনী তথ্য
বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রস্তুত রাখতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে অনলাইন আবেদন ফর্ম, সর্বশেষ একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ডিগ্রির সনদ। বৈধ পাসপোর্ট, আপডেটেড সিভি বা রিজুমে এবং ভাষাগত যোগ্যতার সনদও থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেমপ্লেট অনুযায়ী একসেপ্টেন্স লেটার এবং বিস্তারিত স্টাডি প্ল্যান জমা দিতে হবে। দুজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপকের সুপারিশপত্র, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স বা নো ক্রিমিনাল রেকর্ড সনদ এবং বিদেশি শারীরিক পরীক্ষার ফর্মের ফটোকপিও আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।