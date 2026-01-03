উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

ইউরোপের উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার দেশ সুইডেনের উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বৃত্তিটির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সম্পূর্ণ অর্থায়নে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি প্রযোজ্য। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইইউ ও ইইএ-এর বাইরের দেশগুলোর মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীরা এ স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ইউরোপে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সুইডেনের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি শীর্ষস্থানীয় ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত। আধুনিক ক্যাম্পাস, উন্নত গবেষণাগার এবং বহুজাতিক শিক্ষার্থীসমাজের জন্য উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। বৈশ্বিক র্যাংকিংয়ে নিয়মিত অবস্থান এবং শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশের কারণে উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপে উচ্চশিক্ষার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।
সুযোগ-সুবিধা
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইডেন সরকারের বিভিন্ন সংস্থা একাধিক মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তির সুবিধা দিচ্ছে। এর মধ্যে উমেয়া ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস বৃত্তি ইইউ/ইইএ ও সুইস নাগরিকত্বের বাইরে থাকা মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য। আকর্ষণীয় একাডেমিক ফল থাকা এসব শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এই বৃত্তির আওতায় পূর্ণ অথবা আংশিক টিউশন ফি সুবিধা পাবেন।
এ ছাড়া নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে প্রণীত এসআই স্কলারশিপ পাইওনিয়ারিং উইমেন ইন স্টেম কর্মসূচি পরিচালনা করছে সুইডিশ ইনস্টিটিউট (এসআই)। নির্বাচিত ১০টি দেশের নারী শিক্ষার্থীরা, যাঁরা স্টেম বিষয়ভিত্তিক স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে অধ্যয়ন করছেন, তাঁরা এ স্কলারশিপের আওতায় সম্পূর্ণ টিউশন ফি, মাসিক ১২ হাজার সুইডিশ ক্রোনা ভাতা এবং ১৫ হাজার ক্রোনা ভ্রমণ অনুদান পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে প্রার্থীদের কয়েকটি নির্দিষ্ট যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই ইইউ/ইইএ ও সুইজারল্যান্ডের বাইরে কোনো দেশের নাগরিক হতে হবে। পাশাপাশি উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ (ফুল প্রোগ্রাম) কোর্সে আবেদন করা থাকতে হবে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রোগ্রামভিত্তিক আবেদন অবশ্যই ২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত আবেদন ফি আগামী ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ওয়েবসাইটে উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দের প্রোগ্রামটি প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে হলে প্রার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে হবে। আবেদনপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অনলাইন আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। পাশাপাশি পরিচয় যাচাইয়ের জন্য পাসপোর্টের কপি জমা দিতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে পূর্ববর্তী সকল স্তরের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দিতে হবে। এ ছাড়া প্রার্থীর পড়াশোনার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা তুলে ধরতে একটি স্টাডি প্ল্যান জমা দিতে হবে। একটি রিকমেনডেশন লেটার এবং নিজের শিক্ষাগত ও পেশাগত অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণসহ সিভি সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬।