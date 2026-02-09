হোম > শিক্ষা

জবির বিষয় পছন্দক্রম প্রক্রিয়া শুরু

শিক্ষা ডেস্ক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সাবজেক্ট চয়েস বা বিষয় পছন্দক্রম প্রক্রিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষে ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’ ও ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সাবজেক্ট চয়েস কার্যক্রম ৮ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে নিজ নিজ প্যানেলে লগইন করে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

যেসব পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম ২০ শতাংশ নম্বর (৭২-এর মধ্যে ১৪.৪) পেয়েছেন এবং ইউনিট ই-তে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যেসব পরীক্ষার্থী এমসিকিউ অংশে ন্যূনতম ২০ শতাংশ এবং ব্যবহারিক অংশে ন্যূনতম ১০ শতাংশ নম্বরপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদেরকে সাবজেক্ট চয়েস বা বিষয় পছন্দক্রম পূরণ করতে বলা হয়েছে।

