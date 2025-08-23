জাপানে টোকিও গ্লোবাল পার্টনার বৃত্তি ২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বে যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির আওতায় দেশটির টোকিও মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। শিক্ষা ও গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের এ বৃত্তি দিয়ে থাকে।
জাপানের রাজধানী টোকিওতে অবস্থিত টোকিও মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয় একটি সরকারি গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় আজকে জাপানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। এটি মূলত টোকিও মেট্রোপলিটন সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়নরত, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সুযোগ-সুবিধা
টোকিও গ্লোবাল পার্টনার বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। এ বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের থাকছে আন্তর্জাতিক বিমানভাড়া, ভর্তি ফি ও মাসিক উপবৃত্তির সুবিধা। বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা
স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে স্নাতক ডিগ্রির সনদ থাকতে হবে। আর পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তরের সনদ থাকতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা বা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা দেখাতে হতে পারে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
স্কুল অব হিউম্যান হেলথ সায়েন্সেস, স্কুল অব সিস্টেমস ডিজাইন, স্কুল অব আরবান এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, আইন ও রাজনীতি স্নাতক স্কুল, স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, বিজ্ঞান স্কুল। এসব স্কুলের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ
১০ অক্টোবর, ২০২৫।