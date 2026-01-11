হোম > শিক্ষা

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: লিখিত পরীক্ষার ফল চলতি মাসেই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের লিখিত (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষার ফল চলতি মাসেই প্রকাশ করা হতে পারে। আজ রোববার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান।

ডিপিই মহাপরিচালক বলেছেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে চলতি মাসের মধ্যেই লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের। এ জন্য পুরোদমে কাজ শুরু হয়েছে।’

পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আবু নূর মো. শামসুজ্জামান বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সম্পূর্ণ গুজব। খতিয়ে দেখে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের চেষ্টা হয়েছে—এটি অস্বীকার করা যাবে না।

গত শুক্রবার তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া দেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ হাজার ৩৮৫টি শূন্য পদের বিপরীতে এতে অংশ নেন প্রায় সাড়ে আট লাখ চাকরিপ্রার্থী। প্রার্থী ও পদের সংখ্যার বিবেচনায় এটি দেশের ইতিহাসে অন্যতম বড় সরকারি চাকরির পরীক্ষা।

সম্পর্কিত

জানুয়ারিতেই বিশেষ বৃত্তি পাচ্ছেন জবি শিক্ষার্থীরা

জবিতে ‘ডি’ ইউনিটের ফল প্রকাশ ‎

ঢাবি অধিভুক্ত প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তির আবেদন শুরু ১৪ জানুয়ারি

‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন জবির মোস্তাফিজ

নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করল ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

সাদা অ্যাপ্রোন গায়ে জড়ানোর অপেক্ষায়

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮৭.৪৪ শতাংশ, ফল ৭ ফেব্রুয়ারি

স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে স্বর্ণপদক জিতেছেন তারেক

শীতের আবহে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাশন ও সংস্কৃতির ছন্দে উদ্দীপ্ত বিইউএফটি ক্যাম্পাস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা