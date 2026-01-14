ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

ইন্দোনেশিয়ার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীদের জন্য এসেছে দারুণ সুখবর। ইন্টারন্যাশনাল প্রায়োরিটি স্কলারশিপের আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সম্পূর্ণ অর্থায়নে পরিচালিত এই স্কলারশিপের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির স্বনামধন্য ইউনিভার্সিটাস মুহাম্মাদিয়া সুরাকার্তা (ইউএমএস) থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
ইউনিভার্সিটাস মুহাম্মাদিয়া সুরাকার্তা ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যা ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য জাভার সুরাকার্তা শহরে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষা, গবেষণা ও সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। আধুনিক অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম এবং গবেষণাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ইউএমএস দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক একাডেমিক পরিবেশ, বহু সাংস্কৃতিক ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন স্কলারশিপ-সুবিধার কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়টি দ্রুতই শিক্ষার্থীদের পছন্দের গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।
সুযোগ-সুবিধা
ইন্টারন্যাশনাল প্রায়োরিটি স্কলারশিপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক অর্থায়িত বৃত্তি সুবিধা। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা পুরো ডিগ্রি সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাসিক জীবনযাত্রা ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৭ লাখ ৫০ হাজার ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াহ ভাতা দেওয়া হবে। বইপত্রের জন্য অতিরিক্ত মাসিক ৫০ হাজার রুপিয়াহ বরাদ্দ থাকছে। এ ছাড়া স্কলারশিপের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা, এককালীন যাতায়াতের রিটার্ন এয়ার টিকিট, শিক্ষাকালীন সব আবাসন খরচ এবং শিক্ষা ও ভ্রমণ-সংক্রান্ত খরচও বহন করা হবে। শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞ মেন্টরদের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও একাডেমিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগও তৈরি করবে এই স্কলারশিপ।
আবেদনের যোগ্যতা
ইন্টারন্যাশনাল প্রায়োরিটি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে হলে প্রার্থীদের কিছু মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হবে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এই বৃত্তিটি উন্মুক্ত। যেসব শিক্ষার্থী স্নাতক, স্নাতকোত্তর কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করতে চান, তাঁরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্নাতকের জন্য আবেদন করতে উচ্চমাধ্যমিকের সনদ থাকতে হবে। স্নাতকোত্তরের জন্য স্নাতক ডিগ্রি আর পিএইচডি করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। এ ছাড়া বৃত্তির অন্যান্য শর্তও প্রার্থীকে পূরণ করতে হবে।
বৃত্তির মেয়াদ
দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নের স্তরভেদে স্কলারশিপের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ ৮ সেমিস্টার পর্যন্ত এ সুবিধা পাবেন। স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের জন্য স্কলারশিপের মেয়াদ ৪ সেমিস্টার আর পিএইচডি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এই মেয়াদ নির্ধারিত হয়েছে সর্বোচ্চ ৬ সেমিস্টার।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি অনলাইনে জমা দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নীল ব্যাকগ্রাউন্ডসহ ৪×৬ সেন্টিমিটার আকারের একটি ছবি, একাডেমিক সনদ ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, ভাষা দক্ষতার সনদ, বৈধ পাসপোর্টের কপি এবং রেকমেন্ডেশন লেটার। পাশাপাশি চাকরিজীবী আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা বা তাৎক্ষণিক সুপারভাইজারের সুপারিশপত্র, মোটিভেশন লেটার, মেডিকেল রিপোর্ট এবং চুক্তিপত্র ও ডিক্লারেশন লেটার জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। সব কাগজপত্রই নির্ধারিত ফরম্যাটে (পিডিএফ) আপলোড করতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
বিশ্ববিদ্যালয়টিতে স্নাতক পর্যায়ে বিস্তৃত পরিসরের ডিগ্রি প্রোগ্রাম রয়েছে। শিক্ষা অনুষদের অধীনে রয়েছে অ্যাকাউন্টিং এডুকেশন, প্যানচাসিলা ও সিভিক এডুকেশন, ইন্দোনেশিয়ান ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা, গণিত ও জীববিজ্ঞান শিক্ষা, প্রাইমারি ও প্রি-স্কুলশিক্ষক শিক্ষা, ভূগোল শিক্ষা, ইনফরমেটিকস ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন, ক্রীড়া শিক্ষা। এ ছাড়া অর্থনীতি ও ব্যবসায় অনুষদে ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করা যাবে। প্রকৌশল অনুষদের অধীনে মেকানিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মে, ২০২৬।