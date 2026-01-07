চবির ‘এ’ ইউনিটের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৫২ শতাংশ শিক্ষার্থী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।
আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে এ ফল প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া ডিন অফিসের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ‘এ’ ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সাধারণ আসনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তারিত ফলাফল পরীক্ষার্থীদের প্রোফাইলে লগইন করে দেখা যাবে।
এর আগে গত শুক্রবার (২ জানুয়ারি) তিন বিভাগীয় শহরে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগগুলো হলো ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম।
‘এ’ ইউনিটের অধীনে রয়েছে চারটি অনুষদ। এগুলো হলো বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ। চার অনুষদে মোট সাধারণ আসন ১ হাজার ৯৩টি। এই ইউনিটে আবেদন করে ৮৭ হাজার ৬৯৬ পরীক্ষার্থী, সেই হিসাবে আসনপ্রতি ৮০ জন ভর্তি-ইচ্ছুক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।
এ বছর চারটি ইউনিট ও তিনটি উপ-ইউনিট মিলিয়ে ৩ হাজার ৫৯৭টি সাধারণ আসনের বিপরীতে পরীক্ষা হচ্ছে। এর বাইরে ৫৬৮টি আসন কোটা হিসেবে বরাদ্দ রয়েছে। এবার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের জন্য পোষ্য কোটা থাকছে না। সে সঙ্গে এ বছর ভর্তি পরীক্ষার ফলের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের জিপিএ যুক্ত হবে না। আগের তুলনায় ভর্তিতে কমানো হয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ আসন। এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেছে ২ লাখ ৩৩ হাজার ৩৩৫ জন শিক্ষার্থী।