হোম > শিক্ষা

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন আজই শেষ হচ্ছে, আবেদন করেছেন তো?

শিক্ষা ডেস্ক

২০১৭ সালে রাজধানীর সাতটি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা আজ সোমবার (১২ আগস্ট) রাত ১১:৫৯ মিনিটে শেষ হবে। দুই দিন বাড়ানো এই সময়সীমা গত রোববার (১০ আগস্ট) ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (প্রস্তাবিত) অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রশাসক অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

ভর্তির অন্যান্য নিয়মাবলি আগের মতো বহাল থাকবে। বিস্তারিত তথ্য ও আসনসংখ্যা পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে: https://collegeadmission. eis.du.ac.bd। ১৭ আগস্ট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং পরীক্ষার আসন বিন্যাস জানা যাবে ২০ আগস্ট থেকে।

পরীক্ষার সময়সূচি—

আবেদন প্রক্রিয়া শেষে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা ২২ আগস্ট (শুক্রবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত, বিজ্ঞান ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পর্কিত

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইস্ট ওয়েস্টে সেমিনার

রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সফল টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিল ইউআইইউ

শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে বাস্তবমুখী উদ্যোগ প্রয়োজন: উপাচার্য আমানুল্লাহ

মাউশির প্রকল্প: বরাদ্দের পরও গতি নেই কাজে

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং: শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ এক অভ্যাস

মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসইউ স্কলারশিপ

যদি লক্ষ্য থাকে অটুট

তিন শিক্ষার্থীর ব্রোঞ্জ জয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা