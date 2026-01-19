ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’-বিষয়ক সেমিনার

নগদবিহীন আর্থিক ব্যবস্থার প্রসার ও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি) লিড ব্যাংক হিসেবে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) দিনব্যাপী ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’ শীর্ষক এক সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে আয়োজিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টের পরিচালক (পিএসডি-১) আ ন ম মঈনুল কবীরের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) আমজাদ হোসেন খাঁন, একই কার্যালয়ের পরিচালক রথীন কুমার পাল এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ অপারেটিং অফিসার মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন।
সেমিনারের শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিরা ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’-এর লক্ষ্য, কার্যক্রম ও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ডিজিটাল লেনদেনের প্রসার কেবল সময় ও খরচ সাশ্রয়ই করে না, বরং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে। তরুণ প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদের মধ্য দিয়ে ক্যাশলেস বাংলাদেশ বাস্তবায়ন আরও সহজ হবে।
সভাপতির বক্তব্যে আ ন ম মঈনুল কবীর বলেন, নগদবিহীন লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের আর্থিক খাতে গতি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। বাংলা কিউআরসহ আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
বিশেষ অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার বিস্তার গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূলধারার অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করবে এবং একটি স্মার্ট ও টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।
ইউসিবির ডিএমডি ও সিওও মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘ইউসিবি গ্রাহকদের জন্য নিরাপদ, দ্রুত ও সহজ ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি, ক্যাশলেস বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি কমবে, রাজস্ব আহরণ বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতি আরও গতিশীল হবে।’
সেমিনার শেষে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাংকের স্থাপিত বুথে অংশগ্রহণকারীদের বাংলা কিউআর কোড ব্যবহারসহ ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতির ব্যবহারিক ধারণা দেওয়া হয়।
এই দিনব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে নগদবিহীন লেনদেন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগ’-এর গুরুত্ব নতুনভাবে তুলে ধরা হয়।
অনুষ্ঠানে ইউসিবিসহ বিভিন্ন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।