দক্ষিণ কোরিয়ায় সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্যামসাং বৃত্তি

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (এসএনইউ) স্যামসাং বৃত্তি-২০২৬ সালের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির আওতায় স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (এসএনইউ) দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চশিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি মোট ১৬টি কলেজ ও ১১টি পেশাদার গ্র্যাজুয়েট স্কুল নিয়ে গঠিত।

সুযোগ-সুবিধা

দক্ষিণ কোরিয়ার এ বৃত্তিটি অর্থায়িত। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের একটি মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে। বৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের স্নাতক শেষ হওয়ার পর স্যামসাং এসডিআইতে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে। আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স, ধারণার জন্য প্রতিযোগিতা এবং উদ্ভাবনী গবেষণার সুযোগ থাকবে।

আবেদনের যোগ্যতা

স্নাতকোত্তরে আবেদনের জন্য স্নাতকের সনদ থাকতে হবে এবং পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তরের সনদ থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের আকর্ষণীয় একাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে।

আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য

অনলাইন আবেদনপত্র, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ট্রান্সক্রিপ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), প্রেরণা পত্র এবং জীবনবৃত্তান্ত।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, মানবিক অনুষদ, ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ১৫টি কলেজ, একটি গ্র্যাজুয়েট স্কুল এবং একাধিক পেশাদার স্নাতকোত্তর স্কুল রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর, ২০২৫।

