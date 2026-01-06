হোম > শিক্ষা

ব্যালট নম্বরের টোকেন নিয়ে বুথে প্রবেশের অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ‎

জবি প্রতিনিধি‎

ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভিক জবিয়ান’ প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্যালট নম্বরের টোকেন নিয়ে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের অভিযোগ তুলেছে ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভিক জবিয়ান’ প্যানেল। ‎

আজ ‎মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী একেএম রাকিব।

‎অভিযোগ করে প্যানেলটির ভিপি প্রার্থী একেএম রাকিব বলেন, ‘নির্বাচনের সময় আমরা দেখতে পাই, একটি নির্দিষ্ট প্যানেলের কয়েকজন ব্যালট নম্বরের টোকেন নিয়ে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করেছে। বিষয়টি আমাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু শুরুতে কমিশনের পক্ষ থেকে বিষয়টি অস্বীকার করা হয় এবং বলা হয়, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।’

‎তিনি আরও বলেন, ‘পরবর্তীতে আমরা প্রমাণ উপস্থাপন করলে নির্বাচন কমিশন সব প্যানেলের প্রতিনিধিদের ব্যালট নম্বরের টোকেন নিয়ে বুথের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। তবে এর আগে আমাদের প্যানেলের কাউকে টোকেন নিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এতে করে শুরুতে আমাদের সঙ্গে বৈষম্য করা হয়েছে।’

‎কোন প্যানেল ব্যালট নম্বরের টোকেন নিয়ে প্রবেশ করেছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে একেএম রাকিব বলেন, ‘শহীদ সাজিদ ভবন থেকে আমাদের এজেন্টরা এ তথ্য জানিয়েছেন। কোন প্যানেলের নাম আপাতত জানি না।’

‎এ সময় প্যানেলের অন্যান্য পদপ্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন। ‎

‎উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।

সম্পর্কিত

ছাত্রদলের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি প্রদর্শনের অভিযোগ ছাত্রশক্তি-সমর্থিত প্যানেলের

জবিতে শিবিরের ভিপি প্রার্থীর স্ত্রীকে হেনস্তার পর পুলিশে দিলেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা

জকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ শিবির প্যানেলের ‎

২১ বছর পর জকসু নির্বাচন, চলছে ভোট গ্রহণ

‎জকসু নির্বাচন: ‎কড়া নজরদারিতে ক্যাম্পাসে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের প্রবেশ

তিন দফা স্থগিতের পর জকসুর ভোট আজ

পরীক্ষায় নকল করে শাস্তি পেলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩ শিক্ষার্থী

‎জবির ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

জকসু নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তা নির্দেশনা ‎জবি প্রশাসনের

বর্ণাঢ্য আয়োজনে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা