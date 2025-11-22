সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

কানাডায় ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতে একাধিক বৃত্তির সুযোগ রয়েছে। বিশ্বব্যাপী যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। যেসব শিক্ষার্থী কানাডায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী তাঁদের বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বৃত্তিটি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য উন্মুক্ত।
ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান কানাডার সাসকাচোওয়ান প্রদেশের সাস্কাটুন শহরে অবস্থিত একটি শীর্ষস্থানীয় পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, গবেষণাগার ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশের জন্য প্রসিদ্ধ। বিশ্বের ১৩০টির বেশি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে উচ্চশিক্ষা নিতে আসেন।
সুযোগ-সুবিধা
ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। প্রতিটি স্কলারশিপের মূল্যমান আলাদা এবং এটি শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে রয়েছে ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। এটির মূল্য ১০ হাজার ডলার। রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকালোরেট (আইভি) এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। এটির মূল্য ২০ হাজার ডলার। এ ছাড়া স্নাতকোত্তর পর্যায়েও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা।
আবেদনের যোগ্যতা
ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান স্কলারশিপের জন্য আবেদনে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের যেসব শর্ত পূরণ করতে হবে: স্নাতক ডিগ্রির জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই কানাডার বাইরে কোনো হাইস্কুলের শিক্ষার্থী হতে হবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (ব্যাচেলর) ডিগ্রি থাকতে হবে। পিএইচডির জন্য আবেদনে আগ্রহীদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীদের আইইএলটিএস, টোয়েফল বা ডুয়োলিঙ্গের যেকোনো একটির সনদ থাকতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়টির বৃত্তিটি কেন বেছে নেবেন
নির্বাচিতরা বিশ্বের সেরা মেধাবী শিক্ষক ও গবেষকদের সঙ্গে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। জীবনযাত্রার মান কানাডার শীর্ষ পর্যায়ে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। সব মিলিয়ে এখানে পড়াশোনা করা মানে এক ভিন্ন, সমৃদ্ধ ও অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
স্নাতকের বিষয়গুলো হলো: সমাজ ও আইন; কৃষি, উদ্ভিদ ও প্রাণি-বিজ্ঞান; গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি ও পদার্থবিজ্ঞান; ব্যবসা ও অর্থনীতি; লাইফ সায়েন্স ও কেমিস্ট্রি; স্বাস্থ্যবিজ্ঞান; ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্প; আদিবাসী স্টাডিজ এবং ভাষা ও যোগাযোগ।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মে, ২০২৬।