কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

সৌদি আরবের কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। দেশটিতে বিনা মূল্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য।
কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরবের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তি ও গবেষণাধর্মী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটির পুরো নাম ‘কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অব পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেলস’। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। উন্নত গবেষণাগার, আধুনিক ক্যাম্পাস সুবিধা, বিশ্বমানের অধ্যাপক এবং শিল্প-একাডেমিয়ার শক্তিশালী সংযোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ করে দিচ্ছে।
সুযোগ-সুবিধা
২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি বৃত্তিটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে। এই বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা পাবেন সম্পূর্ণ টিউশন ফি ছাড়াই পড়ার সুযোগ, মাসিক ভাতা এবং অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এয়ার কন্ডিশন্ড সিঙ্গেল ব্যাচেলর হাউজিং। সঙ্গে থাকছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা, বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় ভর্তুকিযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা। বৃত্তিধারীদের জন্য শুরুতে দাম্মামে পৌঁছাতে একমুখী বিমানভাড়া এবং ডিগ্রি সম্পন্নের পর ফেরার টিকিটও দেওয়া হবে।
আবেদনের যোগ্যতা
কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটিতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আবেদনের যোগ্যতা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। স্নাতকোত্তরে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি এবং সিজিপিএ-৪-এর মধ্যে ন্যূনতম ৩ থাকতে হবে। পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদন করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, পাশাপাশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়েই ন্যূনতম ৩ সিজিপিএ থাকতে হবে। এ ছাড়া বৃত্তির অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
পরিচয়পত্রের কপি, অফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট, তিনটি সুপারিশপত্র, ১ পৃষ্ঠার স্টেটমেন্ট অব পারপাস, পাসপোর্ট সাইজ ছবি, সিভি, ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ (আইইএলটিএস স্কোর অন্তত ৬)। অনলাইনে আবেদন করার জন্য এসব তথ্য অবশ্যই জমা দিতে হবে। ডকুমেন্টগুলো হবে পিডিএফ ফর্মেটে। ফাইলের আকার হবে সর্বোচ্চ ২ এমবি। স্ক্যান করে এসব ফাইল জমা দিতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে অ্যাকাউন্টেন্সি ও এমবিএ প্রোগ্রাম, আর প্রকৌশল শাখায় রয়েছে অ্যারোস্পেস, আর্কিটেকচারাল, কেমিক্যাল, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড সিস্টেমস, কনস্ট্রাকশন, ম্যাটেরিয়ালস, পেট্রোলিয়াম, টেলিকমিউনিকেশন এবং সিস্টেমস অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বহু সমৃদ্ধ বিষয়। তথ্যপ্রযুক্তি-সম্পর্কিত উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের জন্য রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার নেটওয়ার্কস এবং ইনফরমেশন অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়েও শিক্ষার্থীরা এখান থেকে ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।