জাপানের এনইএফ শিক্ষাবৃত্তি পেলেন বাকৃবির ১২ শিক্ষার্থী

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ১২ জন শিক্ষার্থী জাপানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নাগাও ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (NEF)–এর শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছেন। সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালের জন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়।
বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন ভেটেরিনারি অনুষদের মোছা. জান্নাতি আকতার বন্যা ও মো. আল আমিন; কৃষি অনুষদের মোছা. মারিয়া খান আঁচল, জুবায়ের আমিন, শাহানা ইসলাম হৃদি, নিহারিকা মোহান্ত ও মোছা. আয়েশা খাতুন; পশুপালন অনুষদের মো. ইশতিয়াক উদ্দীন খান, ফাওজিয়া ফারিহা ও মো. শরীফ হোসেন এবং মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের উম্মে হানি মৌলি ও সাদিয়া আফরোজ ইমা।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল হক, ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম সরদার, শিক্ষা বিষয়ক শাখার অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ড. ফারুক আহম্মদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মেধা ও সম্ভাবনার স্বীকৃতি হিসেবে এই বৃত্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের সহায়তা তাঁদের শিক্ষা ও গবেষণায় আরও মনোযোগী হতে উৎসাহ জোগাবে এবং উচ্চশিক্ষার পথকে সহজ করবে।’ তিনি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অর্জন ধরে রেখে ভবিষ্যতে আরও ভালো করার আহ্বান জানান।