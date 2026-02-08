নির্বাচন ঘিরে টানা ৫ দিন বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসায় শুরু হচ্ছে রমজানের ছুটি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গ্রহণ উপলক্ষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো টানা পাঁচ দিন বন্ধ থাকবে। আর নির্বাচনের ছুটির মধ্যেই মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পবিত্র রমজান মাস ও ঈদের ছুটি শুরু করবেন।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গ্রহণের কথা আছে।
ভোটের আগের দিন বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ও ভোটের দিন বৃহস্পতিবার নির্বাহী আদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। এর পর দু’দিন শুক্র (১৩ ফেব্রুয়ারি) ও শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সাপ্তাহিক ছুটি। তাই এই চার দিন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকছে। আর রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) শিবরাত্রী ব্রত উপলক্ষে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকবে বলে প্রতিষ্ঠানগুলোর আলাদা আলাদা বর্ষপঞ্জি ও ছুটির তালিকায় উল্লেখ আছে।
এইদিকে মাদ্রাসার ছুটির তালিকা ও বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, রোববার ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মাদ্রাসাগুলোরতে পবিত্র রমজান মাস ও ঈদের ছুটি শুরু হবে। আগামী ২৬ মার্চ পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলোতে এ ছুটি চলবে। ২৯ মার্চ রোববার থেকে মাদ্রাসাগুলোতে ক্লাস শুরু হবে।
এদিকে কলেজের ছুটির তালিকা ও বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, সোমবার আর মঙ্গলবার ক্লাস চলার পর ১৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে কলেজগুলোর রোজা ও ঈদের ছুটি শুরু হচ্ছে। ২৬ মার্চ পর্যন্ত ছুটির পর ২৯ মার্চ রোববার থেকে কলেজগুলোতেও ক্লাস শুরু হবে।
তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলো এবং কারিগরি শিক্ষাক্রমের ভোকেশনাল স্কুল, ভোকেশনাল কলেজ, ডিপ্লোমা।ইন্সটিটিউট, বিএমটি কলেজ ও ভোকেশনাল কলেজগুলোতে রোজা ও ঈদের ছুটি শুরু হবে ৮ মার্চ থেকে। ছুটির তালিকা অনুসারে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ছুটি চলবে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুলগুলো ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস শুরু হবে ২৯ মার্চ রোববার থেকে।