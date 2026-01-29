অর্থ পাচারের অভিযোগে গানবাংলার তাপসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ‘গানবাংলা’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক কৌশিক হোসেন তাপসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারির নির্দেশ দেন। একই আদালত তাপস ও তাঁর স্ত্রী ফারজানা মুন্নীর আয়কর নথি জব্দের আরেকটি নির্দেশ দিয়েছেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি আরও জানান, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) এসআই মেহেদী হাসান পৃথক দুটি আবেদন করেন। দুটি আবেদনের ওপর শুনানি শেষে আদালত পৃথক পৃথক নির্দেশ দেন।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, কৌশিক হোসেন তাপসের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং-সংক্রান্ত অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাপস দেশের বাইরে চলে গেলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ও বিচারকাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং তাঁর পলাতক হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে বিদেশ গমন রোধে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।
পৃথক আরেকটি আবেদনে বলা হয়, তাপসের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে পত্র পাঠানো হয়। অধিকাংশ জবাব পাওয়া গেলেও, তাপস ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের নামে থাকা আয়কর নথির তথ্য পাওয়া যায়নি। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের জন্য আয়কর নথি পর্যালোচনা প্রয়োজন। আর এ জন্য তাঁদের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর কৌশিক হোসেন তাপসকে আটক করা হয়। এরপর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে হত্যার কয়েকটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সাত মাসের বেশি সময় কারাবন্দী থাকার পর গত বছরের ১৮ জুন জামিনে মুক্তি পান তিনি।