৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের ধাক্কায় টালমাটাল ভারতের শেয়ারবাজার

ভারতের শেয়ারবাজারে আজ বৃহস্পতিবার সকালেই পড়ল বড় ধাক্কা। যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর নতুন করে ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর পর মোট শুল্কের হার দাঁড়াল ৫০ শতাংশে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার ‘সাজা’ হিসেবে ভারতের ওপর এই শুল্ক আরোপ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর প্রভাব সরাসরি শেয়ার বাজারে পড়েছে। দিনের শুরুতেই বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স সূচক ৫০৮ পয়েন্ট নেমে আসে ৮০ হাজার ২৭৮ পয়েন্টে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটি সূচক পড়ে যায় ১৫৭ পয়েন্ট, যা গিয়ে ঠেকে ২৪ হাজার ৫৫৪–এ।
বাজারে পতনের মধ্যে হেভিওয়েট কোম্পানিগুলোর শেয়ার সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে পড়ে। এই তালিকায় রয়েছে—এইচসিএল টেক, এইচডিএফসি ব্যাংক, পাওয়ার গ্রিড, সান ফার্মা, এনটিপিসি ও ভারত ইলেকট্রনিকস। অন্যদিকে, এটার্নাল, এশিয়ান পেইন্টস, টাইটান, মারুতি ও লার্সেন অ্যান্ড টুবরোর শেয়ারদরে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। তবে সার্বিক বাজারে আতঙ্কই ছড়িয়ে পড়ে।
শেয়ার বাজারের বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই শুল্কের কারণে ভারতের রপ্তানি খাত বড় ধরনের ধাক্কা খেতে পারে। টেক্সটাইল, গয়না, চামড়াজাত পণ্য, কৃষিজাত এবং যন্ত্রাংশ রপ্তানি সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই খাতগুলো মিলিয়ে প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হতে পারে চলতি অর্থবছরে।
বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, রপ্তানির বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক হওয়ায় ব্যবসায়ীদের আস্থা কমে যাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে চাকরির বাজারেও চাপ তৈরি হতে পারে।
যদিও ভারত সরকার বিষয়টিকে সাময়িক সমস্যা হিসেবে দেখছে। দিল্লি জানিয়েছে, শুল্ক জটিলতা অস্থায়ী এবং খুব শিগগিরই কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। পাশাপাশি সরকার রপ্তানিকারকদের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার এবং বিকল্প বাজার খোঁজার উদ্যোগ নিয়েছে। এরই মধ্যে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপের সঙ্গে নতুন বাজার খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধির ধাক্কা সামাল দিতে ভারতের জন্য রপ্তানি বৈচিত্র্য করাই এখন সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপ।
এদিকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজার থেকে বিনিয়োগ তুলে নিচ্ছেন। গত মঙ্গলবার বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রায় ৬ হাজার ৫১৬ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। তবে দেশীয় প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা সেই ঘাটতি পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে। তাঁরা প্রায় ৭ হাজার ৬০ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছেন। এর ফলে বাজারে ভারসাম্য কিছুটা বজায় থাকলেও সামগ্রিক প্রবণতা নেতিবাচক।
বিশ্লেষকেরা আরও বলছেন, উচ্চ শুল্কের ধাক্কার চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে বাজারের অতিমূল্যায়ন এবং কোম্পানিগুলোর দুর্বল আয় বৃদ্ধির হার। এই দুই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাপ। ফলে আগামী কয়েক সপ্তাহে ভারতীয় বাজারে অস্থিরতা অব্যাহত থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের আগ্রহই বাজারকে টিকিয়ে রাখার প্রধান শক্তি হতে পারে।