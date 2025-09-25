বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল: ১৮৬ কোটি টাকা মুনাফা, শেয়ারহোল্ডাররা পাবে ৭৫ কোটি

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবলস পিএলসির পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যবসায় অর্জিত মুনাফার প্রায় ৬০ শতাংশই কোম্পানিতে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া হবে ৪০ শতাংশ। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
তথ্য বলছে, সাবমেরিন কেবলের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যবসায় শেয়ারপ্রতি ৯ টাকা ৯৩ পয়সা হিসাবে ১৮৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকার নিট মুনাফা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে ৪০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে কোম্পানির পর্ষদ। সেই হিসাবে শেয়ারপ্রতি ৪ টাকা করে মোট ৭৪ কোটি ৮২ লাখ টাকা বা মুনাফার ৪০ দশমিক ২৮ শতাংশ শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করা হবে। মুনাফার বাকি ১১০ কোটি ৯১ লাখ টাকা বা ৫৯ দশমিক ৭২ শতাংশ কোম্পানিতেই রেখে দেওয়া হবে।
শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আগামী ২৩ নভেম্বর বেলা ১১টায় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২২ অক্টোবর।
উল্লেখ্য, ২০১২ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া সাবমেরিন কেবলের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৮৭ কোটি ৪ লাখ টাকা। এ কোম্পানিটির শেয়ারদর বৃহস্পতিবার ৫০ পয়সা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৮ টাকা ৬০ পয়সায়।