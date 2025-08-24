হোম > অর্থনীতি > শেয়ারবাজার

মাগুরা মাল্টিপ্লেক্সের ৩ উদ্যোক্তার নামে শেয়ার ইস্যুর প্রস্তাব বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি মাগুরা মাল্টিপ্লেক্সের শেয়ারের দাম ১১৪ টাকা। কিন্তু কোম্পানি পরিশোধিত মূলধন বাড়ানোর জন্য অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় তিন উদ্যোক্তার নামে শেয়ার ইস্যুর প্রস্তাব করেছিল। সেটি নাকচ করে দিয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

তথ্য বলছে, কোম্পানিটি ডিএসই লিস্টিং রেগুলেশন, ২০১৫–এর বিধি ৯(i) অনুযায়ী ন্যূনতম ৩০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন বজায় রাখার শর্ত পূরণে এ পদক্ষেপ নেয়। এ জন্য চলতি বছরের ২১ জুলাই বিএসইসির কাছে আবেদন করে তারা।

আবেদন অনুযায়ী, কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ২৯ কোটি ৬০ লাখ ৩ হাজার ৭৮০ টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা ছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় ঘাটতির ৩৯ লাখ ৬৬ হাজার ২২০ টাকার শেয়ার কেবল কোম্পানির তিন উদ্যোক্তার কাছে বরাদ্দ করার প্রস্তাব দেয় মাগুরা মাল্টিপ্লেক্স।

তবে বিএসইসি জানায়, এ প্রস্তাব বৈধ প্রক্রিয়ায় করা হয়নি। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রস্তাবটি বিদ্যমান সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের কাছে দেওয়া হয়নি। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতির জন্য কোনো বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বান করা হয়নি। শেয়ার ইস্যুর বিষয়ে মূল্য সংবেদনশীল (পিএসআই) প্রকাশ করা হয়নি। প্রস্তাবিত শেয়ারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল অভিহিত মূল্যে (ফেস ভ্যালু), যা বাজারদরের চেয়ে অনেক কম। এ ছাড়া কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে গুরুত্বারোপযোগ্য (এমফ্যাসিস অব ম্যাটার) মন্তব্য রয়েছে। এসব কারণে বিএসইসি মাগুরা মাল্টিপ্লেক্সের মূলধন বাড়ানোর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে।

