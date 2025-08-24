মার্জিন ঋণ বিধিমালার খসড়া অনুমোদন

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫ ’-এর খসড়া অনুমোদন করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৯৬৮ তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সুপারিশগুলো বিবেচনায় নিয়ে এবং প্রান্তিক বিনিয়োগকারীসহ পুঁজিবাজারের সব বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খসড়া বিধিমালাটি অনুমোদন করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে মার্জিন অর্থায়নে বিদ্যমান ঝুঁকি (প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি, ক্রেডিট ঝুঁকি, পদ্ধতিগত ঝুঁকি ইত্যাদি) এবং সেগুলো হ্রাসকরণ তথা যথাযথ মার্জিন অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।
বিএসইসির মুখপাত্র আবুল কালাম এ বিষয়ে বলেন, ইতিমধ্যে খসড়া বিধিমালাটি জনমত যাচাইয়ের জন্য কমিশনের ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খসড়া বিধিমালাটির ওপর সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিনিয়োগকারী ও জনসাধারণের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করা হয়েছে। জনমত, পরামর্শ বা আপত্তি গ্রহণের পর সার্বিক বিচার বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন করে বিধিমালাটি চূড়ান্ত করবে কমিশন।
বিএসইসি জানায়, খসড়া বিধিমালাটি কমিশনের একটি প্রস্তাবনা, যা সংশ্লিষ্টদের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি বিবেচনায় নিয়েই চূড়ান্ত করা হবে। পরবর্তীকালে চূড়ান্ত বিধিমালাটি সরকারি গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে।