হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

শীতার্ত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন অ্যাডভোকেট এলিনা খান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের (বিএইচআরএফ) চেয়ারপারসন ও মানবাধিকার নেত্রী অ্যাডভোকেট এলিনা খান দেশজুড়ে শীতার্ত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য মানবাধিকারকর্মী ও সচেতন নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিএইচআরএফের ট্রাস্টি বোর্ড সভায় তিনি এই আহ্বান জানান। সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, মানবিকতা মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। মতভেদ ভুলে শীতের এই কঠিন সময়ে সবাইকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, সেই অনুযায়ী সহায়তা করা উচিত। মানবিক চেতনায় বিশ্বাসী মানুষ অন্যের কষ্ট দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারে না।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের (বিএইচআরএফ) চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট এলিনা খান এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনের মহাসচিব অ্যাডভোকেট জিয়া হাবীব আহসান। আলোচনায় অংশ নেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও উপদেষ্টাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের অনারারি কনসাল হিজ এক্সিলেন্সি জিয়াউদ্দিন আদিল, মো. ওমর ফারুক, অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোহাম্মদ হারুন, অ্যাডভোকেট সরকার আসিফ পিয়াল, লায়ন সালমা আদিল এমজেএফ এবং ফাতিমা যাহরা আহসান রাইসা। সভায় বক্তারা মানবিক সেবায় সম্মিলিত দায়িত্ববোধের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

সভায় জানানো হয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, পাবনাসহ (ঈশ্বরদীসহ) বিভিন্ন জেলার বিএইচআরএফ শাখা ইতিমধ্যে শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকায় এসব কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

এ সময় ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য সালমা আদিল এমজেএফ (সালমা আদিল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা) শীতার্ত মানুষের সহায়তায় ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেন।

সভায় সংগঠনের আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে নির্বাচিত কিছু জেলায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম এবং আইন ও মানবাধিকার মেলার পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি গত ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালনকারী শাখাগুলোর মধ্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এতে প্রথম স্থান অর্জন করে কুমিল্লা মহানগর শাখা। দ্বিতীয় স্থান পায় হাটহাজারী উপজেলা শাখা। তৃতীয় স্থান অর্জন করে চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগর শাখা। ঈশ্বরদী শাখাকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা।

সম্পর্কিত

কবি ও চিন্তক ফয়েজ আলমের ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আইসিএসবি ও আইসিএমএবি অ্যাওয়ার্ড অর্জনের সাফল্য উদ্‌যাপন করল ওয়ালটন

স্বাস্থ্যসেবায় ৪০ বছর উদ্‌যাপন করল অ্যারিস্টোফার্মা

ইনস্টিটিউশনাল জাকাত ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল ‘গিভিং গ্রেস ফাউন্ডেশন’

সংকট জয় করে ইউসিবির নতুন দিগন্ত: রেকর্ড সাফল্যে রঙিন ‘ইউসিবি নাইট’

আকিজ বশির কেব্‌লসের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

দেশের প্রথম সোশ্যাল বন্ডে মেটলাইফের ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ

বেসিসের ডিজিটাল মার্কেটিং, ডিজিটাল কনটেন্ট সার্ভিসেস ও টিভ্যাস স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

১৪তম বর্ষে নভোএয়ার, টিকিটে বিশাল ছাড়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা