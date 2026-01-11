হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

দেশের শীর্ষস্থানীয় বিমা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিএনআইসিএল) বার্ষিক ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশান-১-এর রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান হোটেলের ‘আর ইভেন্টস’ হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের অর্জিত সাফল্য উদ্‌যাপন এবং ২০২৬ সালের নতুন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক মোস্তফা কামাল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কোম্পানির সম্মানিত পরিচালক মিসেস বিউটি আক্তার, তাহমিনা বিনতে মোস্তফা, তায়েফ বিন ইউসুফ, তানজিমা বিনতে মোস্তফা, ওয়াসিকুর রহমান, তাসনিম বিনতে মোস্তফা, রাশিক আলম চৌধুরী ও মোহাম্মদ সাইদ আহমেদ (রাজা)। এ ছাড়া কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. সানা উল্লাহ।

সম্মেলনে ২০২৫ সালের নির্ধারিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জন করায় বিভিন্ন শাখাপ্রধানদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি। তিনি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইএ) সব নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করে স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা ও গতিশীল করার বিশেষ নির্দেশনা দেন।

সভাপতির বক্তব্যে মো. সানা উল্লাহ ২০২৬ সালের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স চলতি বছরেও বিমা বাজারে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

সম্পর্কিত

আইসিএসবি ও আইসিএমএবি অ্যাওয়ার্ড অর্জনের সাফল্য উদ্‌যাপন করল ওয়ালটন

স্বাস্থ্যসেবায় ৪০ বছর উদ্‌যাপন করল অ্যারিস্টোফার্মা

ইনস্টিটিউশনাল জাকাত ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল ‘গিভিং গ্রেস ফাউন্ডেশন’

সংকট জয় করে ইউসিবির নতুন দিগন্ত: রেকর্ড সাফল্যে রঙিন ‘ইউসিবি নাইট’

আকিজ বশির কেব্‌লসের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

দেশের প্রথম সোশ্যাল বন্ডে মেটলাইফের ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ

বেসিসের ডিজিটাল মার্কেটিং, ডিজিটাল কনটেন্ট সার্ভিসেস ও টিভ্যাস স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

১৪তম বর্ষে নভোএয়ার, টিকিটে বিশাল ছাড়

ইসলামী ব্যাংকে এক হাজার ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসারের ওরিয়েন্টেশন

২০২৫ সালে নগদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা