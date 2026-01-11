বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দেশের শীর্ষস্থানীয় বিমা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিএনআইসিএল) বার্ষিক ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশান-১-এর রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান হোটেলের ‘আর ইভেন্টস’ হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের অর্জিত সাফল্য উদ্যাপন এবং ২০২৬ সালের নতুন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক মোস্তফা কামাল।
বিশেষ অতিথি ছিলেন কোম্পানির সম্মানিত পরিচালক মিসেস বিউটি আক্তার, তাহমিনা বিনতে মোস্তফা, তায়েফ বিন ইউসুফ, তানজিমা বিনতে মোস্তফা, ওয়াসিকুর রহমান, তাসনিম বিনতে মোস্তফা, রাশিক আলম চৌধুরী ও মোহাম্মদ সাইদ আহমেদ (রাজা)। এ ছাড়া কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. সানা উল্লাহ।
সম্মেলনে ২০২৫ সালের নির্ধারিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জন করায় বিভিন্ন শাখাপ্রধানদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি। তিনি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইএ) সব নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করে স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা ও গতিশীল করার বিশেষ নির্দেশনা দেন।
সভাপতির বক্তব্যে মো. সানা উল্লাহ ২০২৬ সালের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স চলতি বছরেও বিমা বাজারে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হবে।