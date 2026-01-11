পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত টেক জায়ান্ট ও সুপারব্র্যান্ড ওয়ালটন শুধু আন্তর্জাতিক মানের, পরিবেশবান্ধব, উদ্ভাবনী ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পণ্যই উৎপাদন করছে না; কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহির পাশাপাশি করপোরেট সুশাসন নিশ্চিত করছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে টানা পাঁচবার ‘আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স’ এবং টানা চারবার ‘আইসিএমএবি বেস্ট করপোরেট অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি।
এই অসাধারণ সাফল্য উদ্যাপন উপলক্ষে গতকাল শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানীর বসুন্ধরায় ওয়ালটন করপোরেট অফিসে ‘সেলিব্রিটিং করপোরেট অ্যাওয়ার্ড অ্যাচিভমেন্ট’ শীর্ষক এক জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. হাবিবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ভাইস চেয়ারম্যান এস এম আশরাফুল আলম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম মাহবুবুল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও কোম্পানি সেক্রেটারি মো. রফিকুল ইসলাম, এফসিএস।
বিভিন্ন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সেরা করপোরেট সম্মাননা পুরস্কার অর্জন করায় ওয়ালটনকে অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি, স্টেট অব দ্য আর্ট টেকনোলজি, সাশ্রয়ী মূল্য ইত্যাদি বিবেচনায় ওয়ালটন গ্লোবাল ব্র্যান্ডের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ওয়ালটনের অবদান অসামান্য। বাজারে বিদেশি ব্র্যান্ডের আধিপত্য ভেঙে ওয়ালটন শুধু দেশের আমদানিনির্ভরতাই দূর করেনি, বিশ্বের বহু দেশে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছে।
আইওটি, এআই বেজড সর্বাধুনিক প্রযুক্তির হাই-টেক পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে ওয়ালটন আন্তর্জাতিক বাজারেও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে আইসিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আহমেদ বলেন, ওয়ালটন কারখানা অত্যন্ত সুসংগঠিত। এর কর্মযজ্ঞ ও ক্যাপাসিটিও বিস্তৃত। ১৫ বছর আগেও দেশের ইলেকট্রনিক পণ্যের বাজারে বিদেশি ব্র্যান্ডের আধিপত্য ছিল। ওয়ালটন সেই চিত্র পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। বিদেশি ব্র্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ওয়ালটন বাজারে আধিপত্য অর্জন করেছে। ওয়ালটন প্রতিনিয়ত বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এর ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে চলছে। হাই-টেক পণ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে বাংলাদেশের সক্ষমতা প্রমাণের ক্ষেত্রে ওয়ালটন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
আবু আহমেদ বলেন, পুঁজিবাজারে ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির মধ্যে ওয়ালটন অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদেরও সন্তোষজনক ডিভিডেন্ড দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকারের উচিত ওয়ালটনের মতো ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর সহায়তা দেওয়া।
অনুষ্ঠানে ওয়ালটনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম মাহবুবুল আলম বলেন, কারখানা স্থাপন থেকে শুরু করে উৎপাদনপ্রক্রিয়া, কর্মক্ষেত্র, আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ, করপোরেট গভর্ন্যান্স সর্বত্র যথাযথ কমপ্লায়েন্স মেনে চলছে ওয়ালটন। করপোরেট গভর্ন্যান্স, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক প্রতিবেদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের দিক থেকে ওয়ালটন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান। যার স্বীকৃতিস্বরূপ ওয়ালটন অর্জন করেছে ‘সাফা গোল্ড অ্যাওয়ার্ড’।
মাহবুবুল আলম জানান, পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি হিসেবে লিড প্লাটিনাম সনদ অর্জন করেছে ওয়ালটনের মোল্ড অ্যান্ড ডাই ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স। টেকসই উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব অবস্থানের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) এই লিড সনদ দিয়েছে। এ ছাড়া ইএসজি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তমূলক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ওয়ালটনের ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে ‘এক্সিলেন্স ইন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’। টেকসই ক্লিন এনার্জি উদ্যোগের জন্য অর্জন করেছে ‘এসডিজি ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’।
মাহবুবুল আলম আরও জানান, ওয়ালটন কারখানায় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ফ্লোটিং বা ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে। ওয়ালটন দেশের প্রথম লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি উৎপাদন কারখানা গড়ে তুলছে। পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি মাথায় রেখে সেখানে স্থাপন করা হচ্ছে গ্রিন টেকনোলজির মেশিনারিজ। এই কারখানা চালুর মাধ্যমে দেশের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি খাতে সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভরতা বহুলাংশে কমবে বলে তাঁর প্রত্যাশা।
অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্যে ওয়ালটন হাই-টেকের ভাইস চেয়ারম্যান এস এম আশরাফুল আলম বলেন, কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে ওয়ালটন কখনোই আপস করে না। কর্মক্ষেত্র, উৎপাদন, আর্থিক প্রতিবেদন, ট্যাক্স প্রদানসহ সর্বত্র ওয়ালটন যথাযথ কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করছে। যার স্বীকৃতিস্বরূপ নিয়মিতভাবে আইসিএবি, আইসিএসবি, আইসিএমএবি ইত্যাদি ইনস্টিটিউশন থেকে ‘বেস্ট করপোরেট অ্যাওয়ার্ড’ সম্মাননা পুরস্কার অর্জন করে আসছে। এটি ওয়ালটনের জন্য অত্যন্ত গর্বের।
অনুষ্ঠানে টানা পাঁচবার ‘আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর করপোরেট গভর্ন্যান্স এক্সিলেন্স’ এবং টানা চারবার ‘আইসিএমএবি বেস্ট করপোরেট অ্যাওয়ার্ড’-এর সম্মাননা অর্জনের সাফল্য কেক কেটে উদ্যাপন করা হয়।